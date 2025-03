Nieuwpoort heeft omgevingsvergunning beet voor nieuw administratief centrum

Na uitgebreide onderhandelingen en het doorlopen van alle noodzakelijke procedures heeft Stad Nieuwpoort eindelijk de langverwachte omgevingsvergunning voor het nieuwe administratief centrum op zak. Deze belangrijke mijlpaal markeert het begin van de volgende fase: de verdere uitwerking en verfijning van het ontwerp, waarna de effectieve bouwwerken kunnen starten.

Op 11 mei 2022 maakte Stad Nieuwpoort bekend dat het in zee ging met de maatschap B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis voor het ontwerp van een nieuw administratief centrum. Met dit ambitieuze infrastructuurproject zal de stad op termijn over een eigentijds en professioneel hoofdkwartier beschikken. Er werd gekozen om het complex in te planten aan het Marktplein, het logische brandpunt van Nieuwpoort.

Een complex vergunningsproces

De Stadshalle, het meest iconische gebouw van de historische binnenstad, vormt het hart van dit project. Het beschermde monument, waarvan het belfort sinds 1999 ook de Unesco-werelderfgoedstatus geniet, brengt bijzondere uitdagingen met zich mee. Elke architectonische ingreep moet immers nauwkeurig worden afgestemd met de bevoegde erfgoedinstanties, waaronder het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De drie gevraagde openingen in de achtergevel van de Stadshalle werden op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed gereduceerd tot één centrale opening, omdat deze gevel mogelijk nog middeleeuwse stukken muur met een zekere erfgoedwaarde bevat.

Na deze verplichte herziening van de plannen werd het omgevingsdossier wel goedgekeurd, tot tevredenheid van burgemeester Kris Vandecasteele: “Na heel wat overleg zijn we ertoe gekomen dat slechts één opening wordt gemaakt in de achtergevel van de Stadshalle. Dit in een stuk gevel dat werd opgetrokken in naoorlogs materiaal en dus over minder significante erfgoedwaarde beschikt dan de middeleeuwse zones. Hiermee hebben we een compromis gemaakt dat voldoet aan de verwachtingen van de erfgoedpartners en de architecten en onze eigen droom om dit unieke gebouw in te kantelen in een modern administratief complex.”

Op weg naar een nieuw Administratief Centrum

Met de omgevingsvergunning op zak gaat de stad nu over tot de volgende cruciale fase: de verdere concretisering van het ontwerp in samenwerking met het architectenbureau en alle betrokken partners. B-architecten neemt de architectuur en de coördinatie van het ontwerpteam voor zijn rekening, terwijl Bressers Erfgoed instaat voor de restauratie van het historische stadhuis, de Stadshalle en de Pastorie. Studiebureau Arcadis levert expertise op het vlak van stabiliteit, technieken, energieprestatie en duurzaamheid.

Het ontwerp van het administratief centrum voorziet een harmonieuze samensmelting van een smaakvolle nieuwbouw met het bestaande patrimonium. Hierbij wordt gestreefd naar een hoogkwalitatieve revalorisatie van de Stadshalle, de Pastorie en het stadhuis.

Een efficiënte en moderne dienstverlening

Met dit nieuw administratief centrum wordt de interne werking van Stad Nieuwpoort gecentraliseerd, verklaart schepen van Personeel Ann Gheeraert: “De administratieve diensten van de stad zitten momenteel verspreid over verschillende locaties in Nieuwpoort. Met de komst van een nieuwe uitvalsbasis kunnen we iedereen samenbrengen, in één moderne en aangename werkomgeving. Hierdoor maken we komaf met deze onpraktische en achterhaalde versnippering. Dit zal de samenwerking bevorderen en moet de communicatie binnen de stadsorganisatie gevoelig verbeteren.”

Ook voor de inwoners van Nieuwpoort biedt het toekomstige administratief centrum een grote meerwaarde. Het contact met de stadsdiensten wordt vereenvoudigd, efficiënter en klantgerichter. Je zult er terechtkunnen voor alle mogelijke diensten en producten van de stad, in een moderne infrastructuur die een persoonlijke en snelle behandeling garandeert.