Nieuwjaarsreceptie Oostrozebeke al wat in teken van verkiezingen

De Oostrozebekenaren zijn massaal afgezakt naar de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Ontmoetingscentrum Mandelroos. Onder het genot van een gratis drankje luisterden ze naar de toespraak van de burgemeester.

Burgemeester Luc Derudder verwees al meteen in zijn inleiding naar de verkiezingen van 2024, waarbij voor de gemeente de stemplicht niet langer bestaat. Hij deed een warme oproep om toch een stem te komen uitbrengen, want uiteindelijk gaat het om de toekomst van de bevolking.

De burgemeester blikte ook terug. “Deze legislatuur was absoluut niet gemakkelijk. Ik denk hier aan de coronajaren, de economische crisissen, de pijnlijke gebeurtenissen in het woonzorgcentrum, en heel recent nog het moeilijke dossier rond de voorbereiding van de samenwerking van onze politiezone Midow met Riho, waarvan ik dit jaar het voorzitterschap waarneem. Toch zijn we erin geslaagd om bijna alle geplande realisaties uit te voeren. Enkel de heraanleg van de Nieuwstraat hebben we moeten verschuiven naar de volgende legislatuur, wegens de stijging van de lonen en de materiaalkosten”.

Ondernemers

De burgemeester verwees voorts naar het netwerk voor ondernemers, dat ervoor gezorgd heeft dat de economische activiteit in de gemeente enorm gegroeid is. De vruchten daarvan waren duidelijk merkbaar tijdens de jongste braderie, met de kermisdagen. Ook de senioren werden niet vergeten. “Met de oprichting van het lokaal dienstencentrum ‘t Juf is iedereen welkom voor allerlei activiteiten, workshops en advies. Het lokaal dienstencentrum zal trouwens uitgebouwd worden rond het woonzorgcentrum Rozenberg.”

Derudder rondde af met een herinnering aan het verlies van schepen Jacques Goemaere, een sterk sociaal geëngageerde schepen die zijn dossiers honderd procent beheerste. (CLY)