Nieuwjaarsreceptie maakt comeback

Het stadsbestuur pikt de traditie van de nieuwjaarsdrink op de Markt terug op. Dit keer wordt er op 2023 geklonken op zondag 8 januari tussen 11 en 13 uur.

Elke bezoeker krijgt drankbonnetjes en er wordt muzikale omlijsting voorzien. Om 11.45 uur is er een woordje van de burgemeester. Zoals altijd wordt er busvervoer geregeld vanuit de deelgemeenten. In Aarsele vertrekt de bus om 10.30 uur, in Kanegem en Schuiferkapelle is dat om 10.45 uur, telkens aan de kerk. De bussen vertrekken terug om 13.05 uur.