Nieuwjaarsboodschap van burgemeester Piet De Groote: Knokke-Heist wil zich in 2022 focussen op warme buurten en kleinschalige evenementen

In een beklijvende nieuwjaarsboodschap aan alle inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers van Knokke-Heist, blikt burgemeester Piet De Groote terug op een bewogen 2021. Tegelijk kijkt hij vooruit naar 2022. Een jaar waarin hij het veiligheids- en kwaliteitsniveau van de gemeente nog wil optrekken.

“2021 was voor Knokke-Heist een bewogen jaar. Niet in het minst door het overlijden van wijlen burgemeester Graaf Leopold Lippens. Maar als gemeentebestuur hebben we onze rug gerecht en zijn we op hetzelfde elan verder gegaan in ons streven om onze gemeente uit te bouwen tot een kwaliteitsvolle badplaats waar het goed en veilig is om te wonen, te leven en te genieten”, aldus burgemeester Piet De Groote. “De Heistlaan, Duinbergenlaan, Steenstraat, het Burgemeester Frans Desmidtplein en het Astridplein kregen een grondige facelift en binnenkort kunnen ook fietsers en wandelaars via de balkonrotonde het kruispunt van de Natiënlaan en Kalvekeetdijk veilig dwarsen. In de eerstkomende jaren zullen we alle pleinen op een duurzame manier herinrichten tot sfeervolle en gezellige ontmoetingsplekken die op basis van ons Masterplan Fiets met brede en comfortabele fietswegen en -straten met elkaar worden verbonden.

De coronapandemie is en blijft hoe dan ook een harde noot om te kraken maar onze lokale ondernemers hebben met veel creativiteit al 4 golven succesvol overwonnen. Door de talrijke nieuwe handelszaken die zich hier komen vestigen, kunnen we qua leegstand zelfs betere cijfers voorleggen dan in pre-coronatijd! Dankzij onze hoge vaccinatiegraad, blijft het aantal besmettingen en opnames in het AZ Zeno beheersbaar. Mijn oprechte dank en diep respect wil ik alvast betuigen aan alle vrijwilligers die in ons vaccinatiecentrum Molenhoek alle inwoners zo vriendelijk, vlot en professioneel onthaald hebben. Het is hoopgevend te zien hoeveel Knokke-Heistenaars in de bres springen voor anderen tijdens deze moeilijke COVID-periode, waar niemand nog durft te voorspellen hoe lang dit nog zal aanslepen.”

Focus op warme buurten en kleinschalige evenementen

“In 2022 gaan we ons als gemeentebestuur nog meer focussen op warme buurten met kleinschalige evenementen zoals Hopler-cafés en Embrasserieconcertjes in volkse wijken. We willen ook meer initiatieven ontwikkelen om betaalbaar wonen mogelijk te maken en zo meer jonge gezinnen aan te trekken. Met het verscherpen van het bouwverbod in de toeristische zone, het afremmen van vakantiehuizen in niet-toeristische woonwijken en het aanwerven van 20 extra politiemensen is het ten slotte ook de bedoeling om het veiligheids- en kwaliteitsniveau van onze gemeente ten behoeve van zowel onze vaste inwoners als tijdelijke residenten aanzienlijk op te krikken.”