Nieuwe wending in Wervikse politieke soap: voorzitter kan niet aanwezig zijn, nieuwe meerderheid kan dan toch starten

De mondelinge vraag van parlementair Brecht Warnez (CD&V) aan minister Bart Somers op dinsdag heeft voor een nieuwe wending gezorgd in de politieke impasse in Wervik. Volgens Somers is gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) zijn boekje vorige week te buiten gegaan door de motie van wantrouwen er onontvankelijk te verklaren. Dat scenario is volgende dinsdag op de gemeenteraad alvast niet mogelijk, want Kino kan door jobverplichtingen zelf niet aanwezig zijn. Iemand van CD&V of Vooruit zal hem vervangen. De kans lijkt dus groot dat de nieuwe meerderheid volgende week ingezworen kan worden.

Vooruit liet twee weken geleden weten dat de partij een einde wilde maken aan de coalitie met de Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project. Het plan was om in zee te gaan met CD&V voor de rest van de legislatuur, tot dus eind 2024. De extra gemeenteraad vorige week moest van de machtsoverdracht een feit maken.

Maar dat was zonder gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) gerekend. Hij gaf tijdens de extra gemeenteraad vorige week aan dat de drie schepenen van de Stadslijst hadden gehoord moeten worden. Zo werd volgens hem de hoorplicht niet nageleefd, waardoor hij de motie van wantrouwen onontvankelijk kon verklaren.

De parlementaire vraag van Brecht Warnez aan minister Bart Somers zorgt voor een nieuwe wending in de Wervikse politieke impasse. © Christophe De Muynck

Die redenering werd dinsdag in het Vlaams Parlement echter aan het wankelen gebracht door een mondelinge vraag van parlementair Brecht Warnez (CD&V) aan minister Bart Somers. De minister gaf aan dat de ontvankelijkheid van de motie niet afhangt van de hoorplicht noch van de materiële motivering. “Dat wil zeggen dat de voorzitter vorige week zijn boekje te buiten is gegaan en de neutraliteit verloren heeft”, aldus fractieleider Bercy Slegers (CD&V) en partijvoorzitter Lien Deblaere (Vooruit). CD&V en Vooruit dienden ook al een klacht tegen Marc Kino in bij gouverneur Carl Decaluwé wegens het niet behouden van zijn neutraliteit.

Marc Kino zelf kan volgende dinsdag door jobperikelen niet op de gemeenteraad aanwezig zijn. Iemand van CD&V of Vooruit zal hem vervangen. De kans dat de motie van wantrouwen ontvankelijk wordt verklaard en dat het tot een stemming komt, lijkt dus zeer reëel. Na de eventuele eedafleggingen van de drie nieuwe CD&V-schepenen gaat de gewone dagorde van de gemeenteraad verder.

Woonzorgcentra

Zoals eerder vermeld is één van de redenen van de breuk in de meerderheid de geruchten dat de stadslijst ook de intentie had om de woonzorgcentra Het Pardoen (Wervik) en Ter Beke (Geluwe) te privatiseren om er extra inkomsten uit te halen. Vooruit wilde echter absoluut niks weten van die privatisering, want het zou sowieso gevolgen hebben voor de bewoners, die nog meer zouden moeten betalen. Op korte of lange termijn zouden er ook medewerkers ontslagen worden in dat geval.

Maar algemeen directeur Myriam Deloddere weerlegt die geruchten in een e-mail gericht aan alle medewerkers van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. “In de recente mediaberichten werd vermeld dat een potentiële privatisering van het Woon-en zorgbedrijf mee aan de basis lag van politieke onenigheid. Dit gegeven veroorzaakt onrust bij onze personeelsleden, maar is niet correct.”

In de recente mediaberichten werd vermeld dat een potentiële privatisering van het Woon-en zorgbedrijf mee aan de basis lag van politieke onenigheid. Dit is niet correct – Myriam Deloddere (algemeen directeur wzc Het Pardoen)

“De vertegenwoordigers van de Stadslijst vroegen op de Raad van Bestuur dan ook u allen dringend te informeren over het feit dat de Stadslijst nooit de intentie heeft gehad, noch concrete plannen heeft om het Woon- en Zorgbedrijf te privatiseren. Op geen enkel moment is dit formeel, noch informeel gezegd geweest.”

“De stadslijst beklemtoont daarentegen de goede werking van de diensten en wil zijn appreciatie uitdrukken voor het engagement van al onze personeelsleden.”

De gemeenteraad is vanaf 19.30 uur ook te volgen via een livestream. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) werd wegens darmklachten enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis en is sedert maandagavond weer thuis. Mogelijks neemt hij van thuis uit deel aan de gemeenteraad.

(Erik De Block)