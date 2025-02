Nieuwe Tieltse schepen Peter Raedt (62) stopt met politiek: “Om gezondheidsredenen”

Schepen Peter Raedt stopt met politiek. Dat is op z’n zachtst gezegd verrassend, want amper een maand geleden legde hij nog de eed af als kersvers schepen in fusiestad Tielt. Volgens de 62-jarige Meulebekenaar liggen gezondheidsredenen aan de basis van zijn beslissing.

Raedt ging samen met enkele andere onafhankelijke raadsleden uit Meulebeke in verkiezingsjaar 2024 in zee met de Tieltse CD&V. Op de lijst CD&V-Lijst Burger kreeg hij 857 voorkeurstemmen achter z’n naam, goed voor een schepenmandaat in de gloednieuwe fusiestad met 32.000 inwoners. Op de eerste gemeenteraad in Tielt vorige week vroeg hij (na een vraag van de oppositie over een Tielts dossier) nog om wat tijd om zich in te werken, maar veel begrip toonde de oppositie daar niet voor.

Een tweede gemeenteraad met Raedt als schepen van Openbare Werken komt er echter niet, want donderdagavond liet hij via een post op Facebook weten dat hij zijn ambt als schepen neerlegt en meteen ook afscheid neemt van de gemeenteraad.

“Ik ben in een maand tijd elf kilo vermagerd. Dat zegt veel”

“Een moeilijke beslissing, maar medische adviezen hebben me doen besluiten om alle politieke functies onmiddellijk neer te leggen”, zegt Peter. “Veel meer commentaar kan ik daar niet op geven. Het was geen eenvoudige keuze, maar uiteindelijk gaat de gezondheid boven alles. Ik ben in een maand tijd elf kilo vermagerd. Dat zegt veel. Bovendien heb ik een paar jaar geleden al eens een hartoperatie ondergaan. Het is belangrijk om te luisteren naar je lichaam, al ben ik oprecht dankbaar voor alle steun en aanmoedigingen die ik in deze voorbije periode mocht ontvangen.”

Opvolger?

Raedt was aangesteld als zevende schepen en had de bevoegdheden openbare werken, beheer gemeentelijk patrimonium, nutsleidingen en rioleringen, water- en bermbeheer en erfgoed onder de vleugels. Vooral Openbare Werken is niet te onderschatten, zeker in het licht van het fusieverhaal. Wie Raedt zal opvolgen of hoe de bevoegdheden straks verdeeld worden, is nog niet duidelijk. Dat zal binnenkort gecommuniceerd worden door het Tieltse college van burgemeester en schepenen.