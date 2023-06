Nieuwe straatnamen gezocht voor fusie Wingene – Ruiselede

In het voorjaar 2022 kondigden de gemeentebesturen van Wingene en Ruiselede aan dat ze gaan fusioneren. Ondertussen werden er heel wat stappen gezet om de fusie voor te bereiden. Het aanpakken van de gelijke straatnamen is één van de vele fusie-uitdagingen.

Wanneer twee gemeenten samengevoegd worden, kunnen gelijke of gelijkluidende straten twee keer voorkomen in de eengemaakte gemeente. Dat zorgt uiteraard voor verwarring en problemen, voor onder meer de hulpdiensten en de postbedeling. Het is de taak van de gemeenten om die probleempunten weg te werken en dit bij voorkeur voor 1 januari 2025.

Drie straten samengevoegd tot Kerkplein

Een gemeentelijke werkgroep onderzocht ondertussen welke straten een nieuwe naam en of hernummering moeten krijgen. Ze hielden rekening met een aantal richtlijnen. Zes straten uit Wingene zijn meegenomen in het wijzigingsvoorstel.

Voorstel Markt: er wordt voorgesteld de naam van het Kerkplein door te trekken rondom de kerk en daarbij de Markt en het Guido Gezelleplein op te nemen. De huisnummers van de drie straten zullen daarbij gewijzigd worden. Dit voorstel zorgt ervoor dat de verwarring tussen het Wingense Guido Gezelleplein en de Ruiseleedse Guido Gezellelaan weggewerkt wordt. Daarnaast wordt ook het dubbele bestaan van de naam Markt in Wingene en Ruiselede vermeden.

Na de fusie zal de naam van de gemeente niet veranderen. De postcode voor Wingene blijft hetzelfde.

Zoektocht nieuwe straatnamen

Voor de drie straten, Bruwaenestraat, Brugsesteenweg en de Kapellestraat is een nieuwe naam nodig. Men lanceert een oproep om mee te helpen zoeken naar een nieuwe naam. Suggesties kunnen ingediend worden voor 1 augustus via www.fusiewingeneruiselede.be/nieuwe-straatnamen-wingene

Alle suggesties worden meegenomen naar een eerste selectieronde en dit samen met de voorstellen van de cultuurraad, Heemkundige kring en het gemeentepersoneel. Na de eerste selectie zijn de inwoners terug aan de beurt en kan men stemmen op de favoriete suggestie voor elke straat. De straat met de meeste stemmen wordt voorgelegd aan beide colleges en gemeenteraden waarna de wettelijke procedure voor de straatnaamwijziging opgestart wordt. (Nele Sabbe)