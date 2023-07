Nieuwe stopplaats voor campers in Staden open

Het gemeentebestuur van Staden opende op de hoek van de Molenstraat en de Kasteelstraat een stopplaats voor toeristische passanten. Wandelaars, fietsers en al wie met een camper reist, kan er tot rust komen met zicht op de West-Vlaamse heuvels. Het gaat om een proefproject dat het gemeentebestuur na vier maanden zal evalueren.

De gemeenteraad keurde in maart de aankoop van het perceel op de hoek van de Molenstraat en de Kasteelstraat goed. “De weide ligt bovenop Stadenberg op de West-Vlaamse heuvelrug”, weet schepen van Toerisme Gwendolyn Vandermeersch (Open VLD).

Daarmee is het een unieke plek met mooie vergezichten die reiken tot aan het West-Vlaamse Heuvelland. Het stuk grond ligt op een boogscheut van fietssnelweg De Vrijbosroute. Daardoor passeren er heel wat fietsroutes langs het perceel zoals de Staden-Oost-West-route, mountainbikeroute Heuvelrug en de fietstocht Landbouw is Lekker.

“Het aangekochte perceel is niet alleen interessant voor recreatieve passanten zoals fietsers en wandelaars”, verduidelijkt schepen Vandermeersch. “Het is ook de ideale uitvalsbasis voor een fietstocht in eigen gemeente. Vandaar het idee om er deze zomer een stopplaats voor campers in te richten. Wie met de kampeerwagen door onze streek toert, kan er even tot rust komen, of kan er even stoppen om de streek te voet of met de fiets van dichtbij te verkennen. Het gaat om een proefproject van vier maanden dat we na de zomer willen evalueren. We kozen daarom voor een tijdelijke inrichting met natuurlijke staanplaatsen en een vaste picknickbank.”

Zomerprogramma

De opening van de recreatieve stopplaats is meteen ook het startschot van Staden Zomert, het zomerprogramma van de gemeente. “Met Staden Zomert bundelen we elk jaar alle tips voor bewoners en bezoekers van onze gemeente”, legt schepen Vandermeersch uit. “Van leuke uitstappen tot een uitgebreide evenementenkalender.” (BCH)

Alle info over de camperplaats en het zomerprogramma: www.staden.be/zomert.