Nieuwe schepen Vanessa Vens (Vooruit Plus) is positief en vastberaden: “De Oostendenaars weten dat ik toegankelijk ben”

Vanessa Vens heeft als nieuwe schepen een duidelijke mening, een wil tot verandering en een plan van aanpak. Van de toegankelijkheid van het stadhuis tot kunst in de publieke ruimte. Tijdens het gesprek toont ze zich vastberaden. “Inzake bevoegdheden klopt het plaatje bij Vooruit Plus”, klinkt het.

Vanessa Vens (55) is moeder van twee volwassen dochters en getrouwd moet Roel. Ze nam voor het eerst deel aan de verkiezingen in 2000. Ze werd eerst gemeenteraadslid en was tussen 2007 en 2018 schepen, waarvan de laatste zes jaar als OCMW-voorzitter. Ze stond bij de jongste verkiezingen op een tweede plaats bij Vooruit Plus en bevestigde daar met 2.817 stemmen.

“Het waren moeilijke jaren in de oppositie, want ik had daar nooit gezeten en we moesten herbronnen. Tijdens en na de covid-periode vonden we onze draai, we kwamen veel buiten en voelden wat er leefde bij de inwoners. De huisbezoeken voor de verkiezingen van juni, waar ik mee Jeroen Soete ging voorstellen, gaven me een goed gevoel wat betreft naamsbekendheid. De hoge score komt omdat Oostendenaars weten dat ik toegankelijk ben. Maar het komt ook door mijn duidelijkheid. Als mensen dingen vragen, zeg ik meteen of we ermee aan de slag gaan of niets mee kunnen doen.”

Toegankelijk stadhuis

Vooruit Plus vraagt van schepenen een engagement: “Tot juni ben ik nog halftijds aan de slag als directeur Wonen bij Woonsprong. Nadien neem ik politiek verlof en word ik voltijds schepen.” Vanessa Vens is met een grote gretigheid aan haar schepenmandaat begonnen. Alsof ze nooit weg was. “Ik was out”, omschrijft ze haar oppositiejaren.

Vens is enthousiast en met veel positivisme gestart. “Ik kreeg een warme ontvangst van de stadsdiensten. Maar ik stelde wel vast dat het stadhuis niet langer een openbaar gebouw is. De toegankelijkheid is een probleem. Er is maar één ingang meer, mensen moeten zich aanmelden en kunnen er niet zo maar even langskomen om in de warmte te zitten. Dat vind ik straf en er moet wat aan gebeuren. De verbinding met de Oostendenaar begint met een toegankelijk stadhuis en een luisterend oor. Niet met een reeks vragen wat de mensen komen doen in hun stadhuis.”

Openbare werken

Vanessa Vens is bevoegd voor openbare werken. “Ook bij de sociale huisvestingsmaatschappij heb ik grote bouwprojecten begeleid en waren er vergaderingen met architecten, bouwteams en ingenieurs. De werkwijze is me niet vreemd en de wereld interesseert me erg. Nu kan ik het op stadsniveau doen. Vorige week heb ik de commissie openbare werken samengeroepen. Daarin zit iedereen die op het grondgebied van Oostende werken uitvoert. Dat gebeurde voor het eerst in zes jaar en zal voortaan maandelijks gebeuren.”

Erfgoed

Over onroerend erfgoed zegt de nieuwe schepen: “Erfgoed zijn de kleine tattoo’s van onze stad, die we moeten koesteren en kijken hoe we ze functioneel kunnen maken. Het is jammer als je iets houdt en er geen invulling aan geeft. Of als we op een njet stuiten van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zoals bijvoorbeeld het kunstwerk van Spoerri aan het Ensorkerkje. Daar is nu een tijdelijke vergunning. Ik begrijp dat niet goed, want het plaatje past: achter het graf van Ensor in een park staat het kunstwerk De kamer van Ensor. Dat heeft geen slechte impact. Het is een unieke kans om het te integreren.”

Over het eeuwige erfgoeddossier Hotel du Louvre’ zegt ze: “Overleg is belangrijk. We moeten in gesprek gaan met de omwonenden. Het is net zoals met alle andere dossiers: als je geen fundamenten legt met de buurt, kun je niet bouwen.” Over de kritische erfgoedvereniging Dement luidt het: “Erfgoed ligt me nauw aan het hart. Ik groeide op in het centrum en in mijn jeugd maakte ik elke avond een wandeling. Daarbij maakte we kennis met de kunstenaars. Elke zaterdag gingen we naar de bib en De Plate. Ik heb dus een liefde voor erfgoed en ken veel van de mensen van Dement persoonlijk. Ik heb hen de voorbije maand nog niet gezien, maar zal wel met hen aan tafel zitten. “

Cultuur

Vanessa Vens kreeg voor haar score een beloning: de mooie bevoegdheden Jeugd en Cultuur. “Ik wilde dat heel graag doen. Er kunnen tussen openbaar domein en cultuur mooie verbanden getrokken worden. Cultuur beleef je niet enkel in De Grote Post. Het plan om de omliggende straten en de zone tot aan het park aan te pakken, is belangrijk. We moeten in het straatbeeld, en niet enkel met een wegwijzers, duidelijk maken dat we met Mu.ZEE een echte cultuurtempel hebben. Kunst en cultuur kun je ook beleven op straat. En op Theater aan Zee moet een voorstelling niet enkel in een tent of zaal plaatsvinden, maar ook in de publieke ruimte. Cultuur is er voor iedereen en dat kunnen we met een aantal ingrepen realiseren.”

Over De Grote Post: “Binnenkort maak ik deel uit van dat bestuur en zal ik luisteren naar hun wensen. Ik luister ook naar Oostendse verenigingen, de klanten. Het is belangrijk dat iedereen zich daar welkom voelt. Dat engagement ga ik aan. Even belangrijk is dat de site daarrond helemaal herdacht wordt. Het zal zorgen voor enorme kansen voor het cultuurbeleid, buiten en binnen De Grote Post. Het is een prioritair project.” Over kunst in de publieke ruimte vindt Vanessa Vens: “Uiteraard met inspraak van de inwoners. Er moet draagvlak zijn voor kunst en er zullen altijd mensen voor en tegen zijn. Kunst is ook de expressie van de kunstenaar en we willen ook niet voorschrijven wat die moet maken.”

Binnenspeelruimtes

“Er is veel gebeurd, er is een mooi aanbod en ik geef een luim voor hoe het beheerd werd de voorbije jaren”, zegt Vanessa Vens over haar bevoegdheid jeugd. “Veel kinderen en jongeren groeien op in te krappe huisvesting, op straat spelen is niet overal mogelijk en veel mensen hebben geen tuin. Er zijn openbare speelruimtes, maar dat is onvoldoende. We moeten meer binnenspeelruimte ontwikkelen. Een andere prioriteit is een skateplaats in Zandvoorde. Die was er, er waren bezwaren en ook tegen het nieuwe dossier is er bezwaar. In de komende maanden zoeken we een locatie die gedragen worden door de burgers en de jongeren.”