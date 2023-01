Nieuwe schepen van Milieu Antoine Geerinckx vat zélf post achter de vuilniswagen in Knokke-Heist

Antoine Geerinckx (GBL) is sinds 1 januari de nieuwe schepen van Milieu in Knokke-Heist en dus nam de man de proef op de som. Hij vatte zélf post achter de vuilniswagen en draaide een ophaalronde mee. Hij ontdekte al snel dat het werk niet te onderschatten valt.

Antoine Geerinckx wou persoonlijk ontdekken welk werk de vuilnisophalers opknappen en ging op pad met Jan en Kenneth voor de ophaalronde van restafval en karton en papier in het centrum van Heist. Na een korte briefing over veiligheidsmaatregelen en procedures tijdens een ophaling, konden ze aan de ophaalronde beginnen. Het was een frisse avond, maar toch ontdekte de schepen al snel dat hij te warm gekleed was. “Het opheffen van de zakken is te vergelijken met een crossfittraining”, glimlacht hij. “Op nauwelijks tweeënhalf uur zamelden we 7,5 ton afval in.”

Beloning voor ophaler

Geerinckx zegt dat veel burgers er zich van bewust zijn dat ze hun afval correct moeten aanbieden. “Onze gemeente proper houden, moet teamwork zijn samen met onze inwoners”, zegt de schepen. “Het was verder wel mooi om te zien dat veel mensen ook het werk van afvalophaler appreciëren. Bij bepaalde huizen stond een flesje water of een blikje klaar als dank voor de ophaler. Dat doet heel veel plezier.” (MM)