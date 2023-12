Nieuwe schepen Van Eeghem: “Luisteren naar de mensen”

Op de jongste gemeenteraad legde Heistenaar Philip Van Eeghem (44) de eed af als nieuwe schepen met de bevoegdheden landbouw en visserij, openbaar domein, parkeren en mobiliteit. De cafébaas en voorzitter van voetbalclub KFC Heist zegt te willen luisteren naar de échte bezorgdheden van de mensen.

In een ondertussen erg indrukwekkende doorschuifoperatie in gemeenteraad en college werd Heistenaar Philip Van Eeghem (Gemeentebelangen) op de jongste gemeenteraad door burgemeester Jan Morbee (Gemeentebelangen) ingezworen als nieuwe schepen. Van Eeghem komt in het college doordat schepen Jan Morbee na het ontslag van burgemeester Piet De Groote doorschoof naar de burgemeestersstoel.

De naar verluidt sportieve en sociaal ingestelde nieuwe schepen werkte aanvankelijk in de sector van logistiek en planning en runde ook een tijdje een bed and breakfast vooraleer hij in 2015 café Den Oosthoek opende in Heist. Daarnaast is hij ook voorzitter van voetbalclub KFC Heist. Daar zetelde hij ook al in het bestuur onder het voorzitterschap van voormalig burgemeester Piet De Groote, die hij dus opvolgde.

“Het is spijtig hoe een en ander gelopen is, maar Piet en ik kunnen zeker nog door één deur. Er zijn geen persoonlijke problemen tussen ons”, verwijst de partner van Mieke Remmerie en vader van drie zonen naar de politieke strubbelingen van de voorbije maanden.

Kernpunten

“Ik was al van in de periode 2005 ongeveer geïnteresseerd in politiek en ging naar wat bijeenkomsten van Gemeentebelangen, maar had toen nog te veel andere beslommeringen en voelde me ook nog te jong en onervaren om me echt in de politiek te smijten”, vertelt Philip Van Eeghem. “Maar dat is altijd wat blijven sluimeren en toen het me opnieuw werd gevraagd ben ik bij de verkiezingen van 2018 dan toch opgekomen voor Gemeentebelangen, waarbij ik dus rechtstreeks verkozen werd. Dat ik het nog in deze legislatuur tot schepen zou schoppen, kon ik natuurlijk nooit vermoeden. Het is inderdaad nog voor een eerder korte periode, maar ik wil met mijn bevoegdheden zeker nog iets verwezenlijken. Ik vind het vooral belangrijk om te luisteren naar de échte bezorgdheden van de mensen.”

“Ik wil me blijven inzetten voor de vele verenigingen en waken over wegen en voetpaden die in goede staat moeten zijn. Een kindvriendelijk fietsbeleid is ook één van mijn kernpunten, net als de ontwikkeling van sfeervolle en levendige dorpskernen”, besluit de nieuwe schepen. (PDV)