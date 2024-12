Nieuwe schepen Pieter Billiet wil ook de kleine zorgen van de mensen wegnemen: “Niet enkel grote projecten van tel”

Waar hij zes jaar geleden nog te weinig stemmen voor behaalde, is hem nu wel gelukt: Pieter Billiet is schepen in Torhout. En hoe! Met 1.157 gekleurde bolletjes achter zijn naam behaalde de CD&V’er de vijfde hoogste score. Hij is de enige nieuwkomer in het schepencollege en momenteel ook de jongste.

Pieter (40) woont met zijn vrouw An Tamsin (36) en hun drie dochtertjes Clara (8), Elise (5) en Rosalie (2) in de Zuidstraat. Hij werkt als directeur van het Zorg Educatie Centrum, gevestigd op het domein Zevenkerken in Brugge. Dat centrum is een netwerk dat voorziet in vorming en training voor de zorg- en welzijnssector. “Binnenkort zal ik geen fulltime functie meer uitoefenen”, zegt Pieter. “Om de combinatie met ons gezin en mijn schepenambt doenbaar te houden, verminder ik tot een parttime opdracht van 60%.”

Niet overal zone 30

Of Pieter gedacht had dat hij dit keer het mandaat van de kiezer zou krijgen om schepen te worden? “Ik had het stilletjes gehoopt, maar ik had niet verwacht dat mijn score zo hoog zou zijn. Ook de 18 behaalde zetels van CD&V op een totaal van 27 kwamen als een verrassing. Ik dacht vooraf dat we weer een coalitie zouden moeten aangaan, maar niet dus. We kunnen besturen met een comfortabele absolute meerderheid. De kiezers hebben een duidelijk signaal gegeven dat ze het gevoerde beleid van de voorbije legislatuur appreciëren. Het is nu kwestie van dat beleid voort te zetten en waar mogelijk nog te verbeteren.”

“Ik heb niet veel bevoegdheden in portefeuille, maar wel belangrijke: mobiliteit, sport, groenbeheer, personeel en vanaf begin 2029 ook stadspatrimonium en openbare werken. Eerlijk? Ik had tevens jeugd willen behartigen, maar helaas heb ik daarnaast gegrepen.”

“Ik zat de voorbije jaren voor Torhout in de politieraad en heb op die manier affiniteit gekregen met mobiliteit. Mijn visie is dat je de mobiliteit moet afstemmen op de noden die er zijn, maar dat je daar niet te ver in dient te gaan. Zowat iedereen vindt dat er in zijn straat te hard gereden wordt, maar dat betekent niet dat je alle straten volledig moet herinkleuren. Er is realiteitszin nodig. Als je maatregelen neemt, dan moet je die op een geloofwaardige manier kunnen afdwingen. Het is niet de bedoeling om in elke straat zomaar een zone 30 in te voeren.”

“Sowieso hecht ik groot belang aan fietsveiligheid. De kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen fietsen. Of stappen natuurlijk. Er bestaan intussen concrete schoolvervoerplannen en die moeten we in de praktijk brengen. Door onder meer een tonnagebeperking in te voeren nabij de scholen en door het zwaar vervoer te bannen op de momenten dat er spits is.”

“Pech: net nu kiest mobiliteitsdeskundige Chris Casier voor een nieuwe professionele uitdaging en verlaat de stad. Ook op het domein groenbeheer dat ik in portefeuille heb, is het van dat. Daar neemt Jeroen De Costere, de deskundige Groen, afscheid. Hopelijk vinden we snel nieuwe krachten om hen te vervangen. De stedelijke groendienst telt twaalf medewerkers, die aangevuld worden met externe manschappen.”

Trottoirs en veiligheid

“Ik wou graag een zogenoemd verenigingsdepartement hebben en dat is sport geworden. Geen evidente bevoegdheid, zeker nu we een nieuw zwembad willen bouwen. Er zijn veel noden op het vlak van de sport. Alle wensen vervullen is onmogelijk. Ik zal goed mijn oor te luisteren leggen. Het is mijn ambitie om elk van de vele sportverenigingen een keer te bezoeken en naar de ideeën en verwachtingen te peilen. Sommige sportclubs willen zelf projecten uitvoeren. Ze zouden zoiets moeten kunnen doen met het systeem van 40% zelf door de club te betalen en 60% door de stad.”

“De bouw van een zwembad is belangrijk, maar toch zijn niet enkel de grote projecten van tel. Ik wil heel graag ook de kleine zorgen van de mensen helpen wegnemen. We moeten daar sterk op focussen. Wat veel burgers bezighoudt, is of het trottoir in hun directe omgeving er goed bijligt, of hun buurt veilig is, of de straatverlichting prima werkt en noem maar op. Als we erin slagen om iedereen op dat vlak tevreden te stellen, zijn we goed bezig.”