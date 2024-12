Nieuwe schepen Björn Pannecoucke (Vooruit Plus): “Toestemming van mijn gezin gevraagd om schepen te worden”

Vooruit Plus-schepen Björn Pannecoucke wordt verantwoordelijk voor het armoedebeleid, zorg en burgerlijke stand en legde zich de voorbije weken toe op contacten met diensten. “Erg blij dat ik ook bevoegd word voor de redders”, zegt de kersverse schepen. Hij kondigt de oprichting aan van het meldpunt ‘Oostendenaars in nood’ en breek een lans voor een betere daklozenopvang.

Björn Pannecoucke (47) was 13 jaar aan de slag als verpleegkundige in het ziekenhuis, werd nadien verantwoordelijke voor woonzorgcentrum Lacourt en was sinds enkele jaren directeur ouderenzorg bij het gemeentebestuur van Bredene. Hij werd in 2021 voorzitter van Vooruit en had een groot aandeel in de strategie die leidde tot de verkiezingsoverwinning. Pannecoucke behaalde zelf 1.094 voorkeurstemmen en is bij het brede publiek minder bekend. Met enkele in het oog springende bevoegdheden komt daar de komende zes jaar verandering in. Hij kondigde aan dat er begin 2025 een nieuwe voorzitter wordt gekozen bij Vooruit Plus.

“Ik had niet verwacht dat het nu al op mijn pad zou komen. Toen ik werd gevraagd voor het schepenmandaat heb ik dat eerst met mijn vrouw en drie kinderen besproken en hun goedkeuring gevraagd. Wat ik de komende jaren ga doen heeft immers ook een impact op mijn gezin”, zegt Pannecoucke. In zijn vrije tijd supportert hij voor KV DO, Club Brugge en de waterpoloploeg van zijn zoon.

Vrolijke huwelijken

Zijn meest zichtbare bevoegdheid wordt burgerlijke stand. “Ik vind het een hele eer om mensen in het echt te verbinden. Ik heb sinds begin deze maand een zevental huwelijken voltrokken. Het is een erg leuke bevoegdheid waar heel wat tijd in kruipt. Er zijn ongeveer 200 huwelijken per jaar. Mijn agenda wordt bepaald door die tijdstippen. Het zijn momenten waarop ik niet kan vergaderen, maar ik neem het er graag bij.”

verscholen Armoede

De armoedecijfers in de badstad zijn niet rooskleurig: meer dan 1.200 mensen hebben een leefloon, er zijn meer dan 1.300 ouderen met inkomensgarantie, meer dan 1.000 mensen hangen aan de budgetmeter voor elektriciteit en de cijfers voor kinder(kans)armoede zijn al jaren zeer hoog. “Armoede is een groot probleem. Ik was een jaar thuisverpleger en mijn vrouw komt ook op heel veel plaatsen. Achter de gevels schuilt soms veel armoede. Je kunt het enkel aanpakken op meerdere niveaus. Van scholen en kinderopvang tot tewerkstelling”, zegt Pannecoucke. “In navolging van het meldpunt Senioren in Nood komt er een nieuw meldpunt ‘Oostendenaars in nood’ waar mensen, organisaties en hulpverleners terecht kunnen met meldingen over armoede, agressie of slechte leefomstandigheden. De samenwerking met het middenveld wordt op het vlak van armoede zeer belangrijk.”

Hij wil ook zo snel mogelijk de daklozenopvang bezoeken. “Ik zag nooit eerder zoveel daklozen in het straatbeeld. Er zijn in de opvang 20 plaatsen en soms 70 aanvragen. Met de komende winterperiode zullen we dat moeten oplossen. Ik wil niet dat mensen bij vriestemperaturen buiten slapen. Het is simpel: als er 20 plaatsen zijn en meer aanvragen, dan zullen we meer plaatsen moeten zoeken. Desnoods in een sporthal met veldbedden.” Hij houdt een slag om de arm: “Er moet een systeem komen en we mogen geen aanzuigeffect creëren. Ik weet ook wel dat er mensen zijn die niet binnen willen slapen. Maar wie geholpen wil worden, moeten we helpen.”

Björn Pannecoucke volgt samen met burgemeester Crombez ook het ziekenhuis AZ Oostende op. “Het is belangrijk dat Serruys een eigen karakter blijft behouden en een campus blijft. We zien nu veel diensten wegtrekken en het mag daar geen spookcampus worden. Er staat veel leeg, terwijl er anderzijds nood is aan bedden en plaatsen voor bijvoorbeeld geriatrische patiënten. We bespreken dat met de directie. Er zijn goede contacten en we zien een wil om er een goed verhaal van te maken.” Bij het AZ Oostende onderschat men de schepen best niet: “Ik heb 13 jaar in het ziekenhuis gewerkt en heb er nog veel contacten.”

Hij schreef mee het programma van Vooruit Plus en voerde mee de onderhandelingen voor een coalitie. “Ik ben vooral blij dat er in het bestuursakkoord veel punten staan over inspraak en dat de Oostendenaar weer gehoord wordt. Mensen toeterden in de auto als ze ons zagen kort na de verkiezingen. Nu zullen we het moeten waarmaken. We moeten blijven de Oostendenaars horen. Het eerste woord van ons bestuursakkoord is niet toevallig samen.”