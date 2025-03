Nieuwe rechterhand voor burgemeester van Kuurne Francis Benoit

Burgemeester van Kuurne, Francis Benoit (Burg+), verwelkomt Asma Diwan Ali als zijn nieuwe kabinetsmedewerker.

Ze volgt Veronique Rogiers, Oshin Derieuw en Maarten Hertoghs op. Asma start maandag in haar nieuwe functie en brengt een brede ervaring mee als voormalig leerkracht en sociaal werker.

Naast haar professionele carrière is Asma mama van drie en cricketcoach. Ze zet zich ook in als bestuurslid van Ginger House & Co. Haar passie ligt bij educatie, begeleiding en het creëren van een warme, inclusieve gemeenschap. Met deze nieuwe uitdaging wil ze haar steentje bijdragen aan Kuurne. Burgemeester Benoit grapte: “Na boksen word ik specialist in cricket!”