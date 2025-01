Nieuwe politieraad van start in Menen

De leden van de gemeenteraad zijn al aan hun taken begonnen. Nu is ook de nieuwe politieraad van start gegaan. Alle leden werden donderdag ingezworen en zullen mee de werking van de politiezone helpen bepalen.

In de politieraad zetelen afgevaardigden uit alle vertegenwoordigde gemeenten. Voor de zone Grensleie gaat het om Menen, Wevelgem en Ledegem. Zowel de korpschef als de burgemeesters hebben in de politieraad een plaats. Daarnaast werden verschillende afgevaardigden aangesteld, tijdens de installatievergaderingen van de gemeenteraad. Deze konden in het stadhuis van Menen allemaal de eed afleggen en aan hun opdracht beginnen. Het mandaat van de politieraad loopt gelijk met die van de leden van de gemeenteraad.