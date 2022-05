Nieuwe politieke verrassing in Wervik: coalitiewissel zou nu toch mogelijk zijn

De coalitiewissel in Wervik zou nu toch mogelijk zijn. Uit een antwoord van Vlaams minister Somers op een parlementaire vraag blijkt immers dat de gemeenteraadsvoorzitter zijn boekje te buiten is gegaan door de motie onontvankelijk te verklaren.

De politieke zetten in Wervik volgen elkaar aan hoog tempo op. Eerst barstte er een bom toen Vooruit een einde maakte aan de coalitie met de Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project. Hierdoor zou schepen Bert Verhaeghe (Vooruit) in januari niet de nieuwe burgemeester kunnen worden. De partij van burgemeester Youro Casier zou de rest van de legislatuur besturen met CD&V.

Maar tijdens de gemeenteraad van 27 april verklaarde de voorzitter van de gemeenteraad in Wervik de motie onontvankelijk en sloot de zitting zonder het debat te openen over dit agendapunt. De voorzitter opende een proceduredebat op basis van een juridische nota besteld door zijn eigen partij (Open VLD-Groen-Positief Project).

Voorzitter gaat boekje te buiten

“Als Vooruit en CD&V konden we dit niet zo laten, we dienden vorige week een beroep in bij de gouverneur”, zeggen Lien Deblaere (voorzitter Vooruit) en Bercy Slegers (fractieleider CD&V). Op 10 mei is er opnieuw gemeenteraad en gisteren hebben we de motie opnieuw geagendeerd. Gezien het antwoord van de minister gaan we ervan uit dat de motie nu wel gestemd zal worden.”

Als de motie een meerderheid haalt in de gemeenteraad is ze een feit

“Op 3 mei antwoordde minister Somers (Open VLD) op een mondelinge vraag van parlementair Brecht Warnez (CD&V) in het parlement dat de ontvankelijkheid van de motie niet afhangt van de hoorplicht noch van de materiële motivering. Dat wil zeggen dat de voorzitter vorige week zijn boekje te buiten is gegaan en de neutraliteit verloren heeft.”

Enkel gemeenteraad mag oordelen

“De aangehaalde hoorplicht is niet nodig, een debat in de gemeenteraad over deze motie is voldoende. Een voorzitter mag zich niet uitspreken over de inhoudelijke motieven van de constructieve motie. Hij moet het debat in de gemeenteraad openen én laten voeren. Daarna moet er gestemd worden over de motie.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez bracht de politieke poppen in Wervik opnieuw aan het dansen na een parlementaire vraag. © BELGA

“Als de motie een meerderheid behaalt in de gemeenteraad is ze een feit. Het komt enkel en alleen de gemeenteraad toe om over de motieven van de motie te oordelen. In een arrest van de raad van verkiezingsbetwistingen van februari 2022 is zelfs geoordeeld dat het een bestuursrechter niet toekomt om te oordelen over de inhoud van de motieven”, klinkt het nog.