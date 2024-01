Nieuwe partij Team Harelbeke wil burgemeester leveren

Open VLD Harelbeke, CD&V Harelbeke en onafhankelijken trekken samen naar de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Dit onder de nieuwe naam ‘Team Harelbeke’. “De roep naar een ander beleid is heel groot”, zegt initiatiefnemer Michaël Vannieuwenhuyze (Open VLD).

Michaël Vannieuwenhuyze wordt lijsttrekker en daarmee de grootste uitdager van huidig burgemeester Alain Top (Vooruit/Groen). De huidige mandatarissen van CD&V Lynn Callewaert, Francis Pattyn en Kathleen Duchi staan respectievelijk op plaatsen twee, drie en vier. “De andere namen zijn nog niet ingevuld, maar daar wordt de komende maanden werk van gemaakt”, aldus Michaël. “Zoals reeds aangekondigd eind oktober heb ik er, samen met de gemeenteraadsleden van Open VLD, voor gekozen om met een alternatief naar de kiezer te trekken in oktober. Een lijst die duidelijk los staat van één politieke partij en vooral een lijst met een jonge, dynamische en ambitieuze visie en aanpak voor onze stad. Weg van de oude politiek maar met een blik op de toekomst. Iedereen op onze verruimde lijst is welkom zolang die maar vooruitgang wil voor Harelbeke en de deelgemeenten en onze visie mee onderschrijft.”

Nieuw logo

De naam Team Harelbeke zegt het eigenlijk helemaal. Team staat voor ‘together everyone achieves more’/‘samen bereik je meer’, en dat is wat de nieuwe partij ook wil doen. “Met één sterke groep naar de verkiezingen trekken en op die manier elkaar versterken. De kleuren van het logo zijn een stille verwijzing naar de drie verschillende strekkingen op de lijst: blauw, oranje en wit als onafhankelijken, maar moeten vooral een jong, dynamisch en ambitieus team voorstellen”, zegt Michaël verder. “Als we willen deelnemen aan het beleid en de burgemeester willen leveren, dan is de wetgeving nu zo dat je best met een zo sterk mogelijk team naar de verkiezingen trekt. We hebben lang met elkaar gesproken en kwamen tot de vaststelling dat we beiden hetzelfde willen voor onze stad: een duidelijke en ambitieuze toekomstvisie. Laat mij nog eens benadrukken dat dit niet gewoon een samengaan is van twee partijen, het is de oprichting van een nieuwe partij die als doel heeft een andere aanpak in onze stad te bewerkstelligen. Ook mensen die op vandaag geen politieke kleur hebben maar met dezelfde ambitie naar de volgende legislatuur kijken, zijn meer dan welkom op onze lijst.”

Harelbeke heeft nood aan een toekomstplan, een visie op lange termijn

“Wij hebben samen met onze mandatarissen de keuze gemaakt om ons volop te smijten in dit nieuwe project. We zijn ervan overtuigd dat Harelbeke nood heeft aan een toekomstplan, een visie op lange termijn. Onze ideeën lagen sowieso al heel dicht bij elkaar en na die gesprekken bleek duidelijk dat we met verenigde krachten heel wat sterker zouden staan. De Harelbekenaar heeft nood aan verandering en verbetering en het leek ons het meest logische om dit te realiseren via dit nieuwe project”, zegt huidig eerste schepen Francis Pattyn (CD&V). “Het moet én kan beter, daar zijn we rotsvast van overtuigd. Samen beschikken we over heel wat ervaring. Zowel CD&V als Open VLD hebben de nodige expertise in huis en hebben beide mandatarissen met jarenlange ervaring op de teller. Beiden hebben we ook jonge mensen én onafhankelijken die de lijst mee vorm kunnen geven: het wordt een frisse, nieuwe lijst, maar ook met de nodige ervaring. De afgelopen jaren kreeg ik heel wat opmerkingen van inwoners die vinden dat het tijd is voor iets nieuw, die meer ‘schwung’ in onze stad wensen, maar ook een toekomstvisie willen zien. En die vraag is de afgelopen maanden alleen maar intenser geworden. De mensen vinden dat het tijd is voor een nieuw elan in onze stad. Dat vinden wij ook. Daarom willen wij samen gaan voor een nieuwe aanpak, waarbij er wordt geluisterd naar onze inwoners, maar waar we ook de zaken aanpakken en concrete realisaties kunnen voorleggen”, besluit Michaël.

Burgerparticipatie moet de rode draad worden doorheen ons beleid

Een tipje van de sluier van de programmapunten: veiligheid en verkeersveiligheid, een realistisch(er) mobiliteits- en groenplan, het niet verhogen van de belastingen, een warme stad maken waar het aangenaam wonen, werken en leven is, kostenbeheersing maar toch ook blijven investeren in de stad en last but not least, burgerparticipatie. “Dit moet de rode draad worden doorheen ons beleid: eerst luisteren en dan beslissen. Verder moeten we ook meer trots zijn op onze stad en onze deelgemeenten. We moeten tonen welke talenten en troeven we in huis hebben. Ook daar gaan we meer op werken als we daar de mogelijkheid toe krijgen. Ik doe een warme oproep naar alle inwoners om ook zelf met ideeën te komen, want in een stad als Harelbeke maak je het beleid niet alleen, dat doe je samen met iedereen. We zijn nu volop gestart met het schrijven van ons ontwerp programma”, aldus nog Michaël Vannieuwenhuyze.”Open VLD Harelbeke, CD&V Harelbeke en onafhankelijken trekken samen naar de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Dit onder de nieuwe naam ‘Team Harelbeke’. “De roep naar een ander beleid is heel groot”, zegt initiatiefnemer Michaël Vannieuwenhuyze (Open VLD).