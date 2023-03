Nieuwe openingsuren voor dienst burgerzaken

De dienst burgerzaken binnen het gemeentehuis schakelde onlangs over op een hybride systeem waarbij burgers voor bepaalde zaken een afspraak moeten maken en voor andere gewoon zonder afspraak welkom zijn bij het onthaal en de snelbalie. Wie vragen heeft omtrent concessies, erkenning, euthanasie, geslachtswijziging, huwelijk, naamswijziging, nationaliteit, aanvraag omwisselen rijbewijs of over verblijfskaarten dient wel online een afspraak te maken. Het afhalen van een rijbewijs, affiches, de afvalkalender of bestuurders- passen kan zonder afspraak. Wie een melding wil maken kan daarvoor ook onmiddellijk bij het onthaal terecht. Bij de snelbalie kan men zonder afspraak terecht voor het aanvragen en afhalen van eID’s en Kids-ID’s, het aanvragen en afhalen van reispassen en rijbewijzen. Ook voor verschillende attesten die betrekking hebben tot de dienst bevolking kan men zich wenden tot de snelbalie. De dienst burgerzaken is elke ochtend open van 8.30 tot 12 uur. Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag kunnen bewoners er op afspraak terecht. Op de foto algemeen directeur Kristof Vanderstichele, schepen Sherley Beernaert, Rita Verduyn, Els Dewanckel en Lieve Vandewalle. Reserveren gebeurt via afspraak. moorslede.be. (BF/foto JS)