Nieuwe Oostendse schepen Judith Ooms hecht veel belang aan participatie: “We laten ons geen druk opleggen door promotoren”

Judith Ooms is de nieuwe schepen voor energie, milieu, parkeren, stedelijke ontwikkeling en inspraak/participatie. Vooral rond dat laatste verwachten de Oostendenaars een andere aanpak. De kersverse politica is er klaar voor en kondigt een eerste reeks inspraakmomenten aan voor de wijk Centrum. “We moeten ons anders organiseren, zodat we elk dossier samen met de mensen kunnen aanpakken.”

Judith Ooms (39) is gehuwd en heeft drie kinderen en een pleegdochter. Ze kreeg als nieuwkomer bij Vooruit een mooie derde plaats en vulde met 1.489 stemmen de verwachtingen meer dan in. “Veel mensen in mijn omgeving hebben mee met mij een inhoudelijke campagne gevoerd. Het resultaat had ik niet verwacht”, zegt ze. Judith Ooms is master economie en was tot begin december business developer energie aan de UGent.

“Het was een meer dan voltijdse baan en ik heb met pijn in het hart afscheid genomen van mijn collega’s. Maar ook het mandaat als schepen in Oostende is meer dan voltijds. Een combinatie was uitgesloten”, zegt ze. Ooms is niet helemaal nieuw: haar moeder Tine Wyns was 30 jaar geleden het eerste gemeenteraadslid voor Agalev en Judith stond in 2006 op de vierde plaats bij Groen. “Mama nam zes jaar geleden ook deel bij de socialisten, maar we geraakten toen niet in het bestuur. Ze was apetrots en zei me dat ze het gevoel had dat mijn mandaat veel goed maakt.”

Inspraak

“Alles start bij de Oostendenaars zelf. Dat heb ik tijdens deze campagne erg gevoeld. De inwoners zijn de ervaringsdeskundigen en dat merk je in verenigingen, adviesraden en bij wijk- en actiecomités. Groepen als Wij Raversijde hebben zich verdiept en zijn experts geworden. Dat willen we meenemen. Onze diensten en het bestuur moeten zich anders organiseren zodat we elk dossier samen met de mensen kunnen aanpakken. Het zal op termijn tijd besparen.”

Er wordt ingezet op wijkraden, samenwerking met de scholen en het capteren van expertise van senioren. “Participatie is belangrijk in de beleidsvoering én in de uitvoering van projecten. Tegen de zomer moet duidelijk zijn wat we gaan doen en hoe we het aanpakken.”

Energie en milieu

“Dit is een bevoegdheid die aansluit bij mijn vorige job. We willen dat Oostende tegen 2050 CO2-neutraal is. We zorgen per wijk voor een energietransitieplan en zullen het als stad collectief organiseren voor de inwoners. Nu denken we mee na met de burgers die individueel verantwoordelijk zijn. Maar dat is een kostelijke zaak voor de mensen. Een warmtepomp aankopen is duur, maar als je die collectief gebruikt, daalt de kostprijs. Dat geldt ook voor isolatie.”

Over het stadsrandbos zegt ze: “We gaan het versterken, maar ik leerde al bij dat dit niet moet met het idée fixe van het aanplanten van bomen. Je kunt natuur ook uitbreiden naar de polders.”

Stadsontwikkeling

“Het is zinloos dat het verkeer stropt naar het centrum en de parkings vol staan zodat die niet meer kunnen gebruikt worden door handelaars of Oostendenaars die iets willen kopen in het centrum. We gaan voor een plan met randparkings en hebben daar ideeën over. Van de stadsdiensten krijgen we geen signalen dat het niet zou kunnen.”

En dan is er het heikele thema van stadsontwikkeling: hoe zal de publieke ruimte ingevuld worden, waar en hoe kan er gebouwd worden? Na een legislatuur zonder vergunningen voor grote projecten komt daar verandering in. “We werken aan een visieplan met betaalbaar wonen, het aantrekken van jonge gezinnen maar ook dat Oostendenaars die het minder breed hebben hier kunnen blijven wonen. Tegen de zomer wil ik een eerste versie van dat plan.”

Ooms krijgt straks de aanvragen op haar bord om te bouwen op de Oosteroever: “We willen geen zones meer enkel voor tweedeverblijvers, waar het buiten de vakanties stilvalt. We gaan ook niet meer afwachten tot een ontwikkelaar komt met een project en het aan hen overlaten. We gaan zelf bepalen wat er komt in functie van bouwlagen en invulling.” Voor alle wijken en projecten wil de schepen participatief aan de slag met de wijkbewoners.

Politiekantoor

Het dossier APL van de het voormalige politiekantoor in de Alfons Pieterslaan (waar het vorige stadsbestuur het plan lanceerde voor een detentiehuis en VDAB-kantoren) wordt door Ooms asap behandeld. “We zijn niet tegen een detentiehuis, maar het is daar geen goede plaats. Nu gaan we na of en hoe we het detentiehuis kunnen verplaatsen. En van de VDAB begreep ik vooral dat ze niet getrouwd zijn met die site. We gaan steeds in nauw overleg met de buurt.”

Over het Jet Center (verkocht aan een projectontwikkelaar, red.), circuleren op het stadhuis al van tijdens de vorige legislatuur bouwplannen. “Ik heb ze nog niet gezien. Maar ook daarover gaan we met de buurt in overleg. Ik kan er nu nog niet meer over zeggen. Dit staat hoog op mijn radar. Dat zal ook opgenomen worden in het visieplan. Dat dient niet om te vertragen, maar we zullen ons geen druk laten opleggen door promotoren.”

Inspraakmomenten

De stad gaat uitgebreid in gesprek met inwoners van het centrum. Met drie inspraakmomenten wil ze de vinger aan de pols houden. Die vinden plaats op in OC De Boeie (Kersktraat) op maandag 20 januari (11-14 uur en 16-19 uur), in de kapel van de Sint Jozefskerk (Van Maestrichtplein) op woensdag 22 januari (11-14 uur en 16-19 uur) en in wijkcafe Hazegras (Graaf De Smet de Naeyerlaan) op zaterdag 25 januari (9-12 uur).

(EF)