Nieuwe ‘Lijst Burgemeester Wielsbeke’ is klaar: “We hebben enorm veel goesting om door te gaan”

Woensdagavond is ‘Lijst Burgemeester Wielsbeke’ voorgesteld. Burgemeester Jan Stevens is strijdvaardiger dan ooit. “We willen ons beleid verder zetten”, klinkt het.

Rachida Abid uit Wielsbeke, Magda Deprez uit Sint-Baafs-Vijve, Guido Callewaert uit Ooigem en Norbert Goudsmet uit Wielsbeke willen mee van ‘Lijst Burgemeester Wielsbeke’ een succesverhaal maken. “Ook jongelingen springen mee in de dans”, vertelt burgemeester Jan Stevens (62) trots. “Sommigen zijn vereerd om op de lijst te staan, en ze moeten geen kleur bekennen. We willen onze naam meer bekendheid geven via de sociale media zoals Facebook, YouTube, Instagram en X. Op die manier info verspreiden is een stap voorwaarts voor de bewoners.”

“We willen ons op drie grote thema’s focussen. De N357 moet heraangelegd worden met bijzonder veel aandacht voor de zwakke weggebruiker. Er moeten afgescheiden fiets- en wandelpaden komen. Ook de Heirweg moet dezelfde metamorfose ondergaan. En er moet een nieuw woonzorgcentrum komen op de site Hernieuwenburg met 90 bedden. Het huidige OCMW-rusthuis, dat we zelf uitbaten en van de jaren 80 is, herbergt 71 bedden met 10 dubbele kamers, wat niet meer van deze tijd is. Hier hopen we een doorbraak te realiseren.”

Nieuw op de lijst is Magda Deprez (75), ze was 27 jaar gemeenteraadslid en 15 jaar schepen. Guido Callewaert (66), advocaat, is sinds zijn jeugd bezig met politiek en stond op de democratische jongerenlijst. Rachida Abid (59), een inwijkelinge zoals ze zichzelf noemt, die in de jaren 70 Marokko voor Wielsbeke ruilde, blijft haar voor 100 procent inzetten voor de burgemeester. “We kunnen ons geen betere wensen”, vertelt de zelfstandig thuisverpleegster. “Eigenbelang is hier niet aan de orde. Sinds 2015 ben ik schepen. Ik ben hier heel goed ontvangen destijds, ik wil blijven belangeloos de mensen helpen.”

Ook Norbert Goudsmet (74), lid van de OCMW-raad, wil zich voor de partij ten volle geven en ten dienste van de bevolking staan.