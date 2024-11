Nieuwe Koksijdse burgemeester Sander Loones en coalitiepartner Kirke Hillewaere stellen eerste concrete actieplannen voor

Sander Loones zal begin december de eed als nieuwe Koksijdse burgemeester afleggen, maar ging maandagmorgen 25 november al ijverig en enthousiast van start om samen met zijn coalitiepartner en Kirke Hillewaere, lijsttrekker van De Nieuwe Lijst en toekomstige schepen, de eerste concrete beleidsmaatregelen uit de doeken te doen. Het eerste wapenfeit dat op de planning staat, is een inspraakronde die start op Valentijnsdag 2025.

Het nieuwe beleidsteam legt de lat hoog, met heel wat ambities, waarbij er tien in het oog springen. “We beseffen maar al te goed dat er werk op de plank van de gemeente ligt. En waar wij van dromen en zeker werk van zullen maken, is dat Koksijde-Oostduinkerke een gemeente wordt met betaalbare huizen en goede jobs voor onze inwoners”, steken Sander en Kirke van wal. “We zullen ons inzetten voor een gemeente met levendige wijken, waar mensen écht wonen en dicht bij elkaar staan, waar onze handelaars en lokale ondernemers worden gerespecteerd en niet nodeloos worden beconcurreerd, waar we verenigingen vrijheid geven en steunen, waar kinderen en jongeren zich kunnen uitleven, waar senioren zich thuis voelen en actief kunnen blijven, waar veiligheid een prioriteit is en waar geen plaats is voor drugs, waar wordt gesport, waar het proper en gelukkig leven is in een groene omgeving, waar we investeren in cultuur, verbinding en toerisme.”

“Vanaf dag één zetten we de vernieuwing in en zullen we twintig beslissingen onmiddellijk invoeren”, verzekert Sander Loones. “Daarbij kiezen we bewust voor een combinatie van de drie verkozen partijen: Samen met Sander, De Nieuwe Lijst en ook Team 8670. Want ook met de oppositiepartij Team 8670 willen we constructief samenwerken: we gaan voor een positief lokaal verhaal! En elk goed idee is welkom!”

Actielijst

Sander somt de twintig acties waarmee zijn team direct van start gaat. “We zetten het jaar in met een nieuwjaarsreceptie op 12 januari, voor álle inwoners en tweedeverblijvers in Koksijde-Dorp. Het wordt ineens een nieuwjaarsreceptie ‘nieuwe stijl’, in samenwerking met alle verenigingen, waarmee we onze liefde voor het gemeenschapsleven benadrukken! Niet toevallig is de receptie in Koksijde-Dorp, om onze focus op alle deelgemeenten tastbaar te maken. En er wordt nog meer gefeest: de kermis keert terug naar Oostduinkerke-Dorp, en ook de feestcomités komen terug. We zorgen ervoor dat koppels voortaan ook op het strand kunnen trouwen. We zetten verder in op zorg, met onder meer de klusjesdienst die we weer volwaardig zullen invoeren binnen het Sociaal Huis. De strijd tegen drugs voeren we stevig op. Ondernemerschap willen we belonen. De aanvullende personenbelasting willen we behouden op 0%. De dienst lokale economie breiden we uit tot een volwaardig ondernemersloket. Leegstaande handelspanden zullen we aankleden met 3D-stickers en we zullen open-pand-dagen organiseren. Koksijde-Oostduinkerke is een propere gemeente en dat willen we zo houden. We zullen strengere boetes invoeren op zwerfvuil en extra hondenpoepbuizen plaatsen. We pleiten er al jaren voor, maar de strandcabines komen effectief terug op Duinpark. Tegelijk behouden we de grote watersportzone. Eigen inwoners die op de wachtlijst staan voor een cabine, krijgen voorrang. De openbare toiletten zullen vaker open zijn. De overdekte padelvelden die al meermaals op de gemeenteraad ter sprake kwamen, zullen we realiseren en we zullen ook een gezinssportdag organiseren. Het scoutslokaal van Zeedustra in Koksijde-Dorp krijgt een grondige opfrisbeurt.”

Kirke Hillewaere vult de actielijst aan. “Vanzelfsprekend steunen we het behoud van de militaire heli’s op de zuidzijde van de Koksijdse basis en zullen we het proces om de noordzijde van de militaire basis aan te kopen, verderzetten. We vinden ook dat er minstens één keer per week een avondloket moet zijn in het gemeentehuis. Een burgerinitiatief van vijftig inwoners zal rechtstreeks initiatiefrecht geven in de gemeenteraad. En dat brengt me bij het thema ‘Inspraak’. Daar hechten we heel veel belang aan. Daarom starten we met een inspraakronde op 14 februari 2025, in ‘Ik-vraag-het-aan’-Valentijnsfeer. Om de burgers te stimuleren, kunnen ze op alle mogelijke manieren deelnemen aan deze inspraakronde, onder meer online, maar ook via de schepenen ter plaatse. We zullen hiervoor de tijd nemen tot eind juni. In de zomervakantie verwerken we dan de resultaten en daarover zullen we communiceren in september. Maar we blijven natuurlijk niet wachten op de resultaten van de inspraakronde om onze actieplannen uit te voeren. Daarmee schieten we in actie vanaf de eerste dag!”

De eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur staat gepland op 20 januari.