Nieuwe klacht bij gouverneur over concesie Ostend Tennis

Het stadsbestuur heeft de concessie met de Ostend Tennis Club opnieuw goedgekeurd. Het was maandag al de derde keer dat dit dossier op de gemeenteraad komt. Er volgt alvast een klacht bij de gouverneur.

Het dossier van OTC zorgt al enige tijd voor discussie. Er ligt voor de club aan de Koninginnelaan een verlenging met tien jaar op tafel, verlengbaar met 15 jaar. Jeroen Soete (Vooruit) uitte in het verleden kritiek op de aanpak, die volgens hem zou geschreven op maat van de huidige concessionaris. De toekenning werd in 2021 al eens van de agenda gehaald en toen die uiteindelijk werd goedgekeurd, diende Vooruit klacht in. Nochtans was al tegemoet gekomen aan opmerkingen : er is een jaarlijkse concessievergoeding van 37.500 euro voorzien en OTC moet 1,9 miljoen investeren over 25 jaar, waarvan 80 procent in de eerste tien jaar.

Maar bij de bespreking trok Jeroen Soete fel van leer : “De gunningsprocedure is onwettig verlopen. Er is aan het dossier een passage toegevoegd. Die bepaalt dat, als de stad niet reageert binnen de maand na de verlengingsaanvraag, de concessie automatisch verlengd wordt. Van dit achterpoortje was nooit eerder sprake. Het is gewoon in de concessie gesmokkeld. De gouverneur liet eerder weten dat het een belangrijk voordeel is voor de concessionaris en ik vind nergens een motivatie terug waarom de concessie automatisch moet verlengd worden. Het is een formulering die nooit eerder opdook.”

Harde woorden

Er werden tijdens het debat langs beide zijden harde woorden gebruikt. Ook Yves Miroir (Groen), die tijdens de jongste gemeenteraden elke keer wel eens tussenkomt met straffe uitspraken over zijn tijd bij de socialisten, gooide nog wat olie op het vuur : “Het is nu al de tweede keer dat u de burgemeester beschuldigt van belangenvermenging en corruptie. Ik vind dat ze nog braaf blijven. U mag blij zijn dat ze geen klacht indienen voor laster en eerroof.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) hekelde : “Ik betreur het taalgebruik van mijnheer Soete. We hebben dit dossier in eer en geweten behandeld. De uitlatingen dat de stad niet binnen de maand zou reageren op brieven zijn vooral straffe uitspraken richting de administratie. Een extra passage werd toegevoegd om rechtszekerheid te geven. De gunning is formeel in orde en u bent een slechte verliezer.” Open VLD, N-VA, Groen en CD&V keurden de concessie goed, Vlaams Belang onthield zich en Vooruit stemde tegen. Jeroen Soete trekt tegen de beslissing naar de gouverneur.

Soete uit club gezet

Overigens werden eind vorig jaar Jeroen Soete en zijn partner uitgesloten als lid van OTC. “Er werd geen reden opgegeven”, zegt Soete. Vooruit-fractieleider John Crombez kaartte de zaak eerder aan op een raadscommissie omdat ook de partner van het kritische gemeenteraadslid uitgesloten werd. Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) beloofde de zaak te onderzoeken en raadde Soete aan om naar Unia (centrum voor gelijke kansen) te stappen. Op de jongste gemeenteraad bleek dat de stad niet van plan was om tussen te komen in de zaak tussen OTC en Soete.

Manu Beuselinck (Ostend Tennis Club) verdedigt de beslissing : “Het is heel uitzonderlijk dat wij leden uitsluiten. Na de toekenning van de concessie in het najaar van 2021 heeft hij toch nog een klacht ingediend tegen de vereniging waarvan hij zelf lid is. We hebben beslist dat zijn houding niet verenigbaar is. Hij kan wel nog spelen op de club, maar dan niet als lid. We zullen hem de toegang niet ontzeggen.” (EFO)