Nieuwe kindergemeenteraad stelt haar plannen voor

De nieuwe kindergemeenteraad heeft hun voorstellen voor 2021-22 bekendgemaakt. Ze willen inzetten op drie thema’s: ‘Jeugd’, ‘Welzijn’ en ‘Natuur, Milieu en Duurzaamheid’. “Ik stel voor dat er een bus komt waar kinderen hun zotste ideeën en projecten in kwijt kunnen”, aldus kinderburgemeester Pepijn Raes.

Ook dit jaar werd een kindergemeenteraad van 24 leerlingen verkozen. Zij kregen in enkele sessies met de Jeugddienst de kans om voorstellen te doen op kindermaat om van Harelbeke een meer kindvriendelijke stad te maken. De kindergemeenteraad koos als eerste thema Jeugd. “Door corona konden we niet veel samenkomen. We deden dat met een digitale vragenlijst”, vertelt kinderburgemeester Pepijn Raes. Het ging specifiek over Vakantiekriebels, UiT-Kajuit-kamp en Speelpleinwerking. Opmerkingen zijn onder meer: activiteiten met grote en kleine kinderen samen, verscheidene activiteiten per dag, een fuif op de laatste dag. De buitenspeeldag mag gerust meer sport bevatten, zoals paintball, boomklimmen en waterballonnengevechten. De kinderen vragen dat de Kinderfuif en het Kerstbal topedities worden met onder meer een battle tussen de klassen en een themafuif. “Bij de speelpleintjes willen we graag een groene omgeving en toegankelijkheid voor iedereen, ook mensen met een beperking”, vertelt Fieke Claeys.

Een knallend feestje

Bij het tweede thema Welzijn werd nagedacht over gezinnen met een verschillend inkomen en hoe budgettering werkt. “Een goede, maar moeilijke oefening. We zien soms in onze buurt dat mensen het minder goed hebben.” Het derde thema ging over Natuur, Milieu en Duurzaamheid. “We konden daarvoor in TSAS terecht”, aldus Kasper Soetaert. “We hebben daar veel over gepraat en willen concrete acties uitrollen om mensen te overtuigen bewust om te gaan met het milieu.” De Jeugddienst gaat de ideeën bundelen. De haalbare en concrete voorstellen van de kinderraad worden aan de verscheiden stadsdiensten bezorgd die daarmee aan de slag kunnen gaan. “We sluiten een fantastisch jaar met de kindergemeenteraad af met een knallend feestje. Op 24 juni zijn alle kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar welkom vanaf 18.30 uur in TSAS om samen de vakantie in te zetten! De toegang is gratis”, aldus nog Pepijn.