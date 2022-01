Nieuwe fraudecel stad Oostende moet alle vormen van fraude aanpakken

Het stadsbestuur installeert vanaf volgende maand een onafhankelijke fraudecel en een meldpunt voor fraude. “We gaan alle soorten fraude aanpakken”, waarschuwt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

De vraag naar de oprichting van een fraudecel dateert van voor 2018 en werd dan ook opgenomen als ‘punt 171’ van het bestuursakkoord. “Het heeft inderdaad even geduurd, maar je moet vooraf goed bepalen wat zo’n fraudecel gaat doen en op welke terreinen ze operationeel zal zijn. Aanvankelijk was het idee om die cel alleen in te zetten op de sociale fraude bij het OCMW, maar dat zou geen goede zaak zijn. We hebben er nu voor gezorgd dat we de fraude heel breed kunnen aanpakken”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Meldpunt

“De stad staat voor grote uitdagingen en het is belangrijk dat we de middelen intelligent en correct inzetten. We ondersteunen Oostendenaars in de meest ruime zin. Maar tegenover rechten staan ook plichten en als er fraude is, moeten we kunnen optreden. De fraudecel wordt vanaf februari operationeel, zal bestaan uit drie mensen en werkt op verschillende niveaus. We zullen informeren, bij onjuiste informatie de betrokkenen confronteren, maar ook repressief optreden, fraudeurs aanpakken en sanctioneren. Onze fraudecel zal onderzoek doen naar inbreuken in samenspraak met de andere stadsdiensten, zoals welzijn, burgerzaken, belastingen, openbaar domein en politie.”

“De fraudecel krijgt een apart mailadres en een meldpunt waar diensten of burgers bij vermoeden van fraude een melding kunnen maken. Dat meldpunt is geen kliklijn, maar zorgt er enkel voor dat alles integer kan beheerd worden. Dat zal een pak efficiënter zijn dan een bericht naar een kabinet of mijn persoonlijke Facebook-pagina. De fraudecel zal een expertiseverslag maken en het vervolgens overmaken aan het college of bijzonder comité sociale dienst voor een de sanctiebepaling.”

Ruim takenpakket

Vooral het takenpakket is ruim en omvat niet enkel onjuiste aangiftes om steun te krijgen via het OCMW. Bart Tommelein : “Het gaat niet enkel om die domiciliefraude, waarbij men niet de waarheid vertelt over pakweg de gezinssamenstelling. De fraudecel zal ook fraude met identiteits- en rijbewijzen aanpakken, waarbij men onterecht buitenlandse documenten komt omzetten in Belgische. Er komen eveneens controles op buitenlandse eigendommen, zodat sociale woningen terecht komen bij mensen die er nood aan hebben. Ook de subsidiefraude zal aangepakt worden. Dat is een verdere stap dan de gewone controle bij de uitkering van stedelijke subsidies aan personen of organisaties. De fraudecel zal niet enkel repressief optreden, maar ook aanbevelingen doen om op lange termijn fraude te vermijden. Voor mij is het belangrijk dat die fraudecel onafhankelijk werkt, vergelijkbaar met de ombudsdienst die we enkele jaren geleden hebben opgericht.”