Nieuwe duurdere concessies voor beachbars in Middelkerke

Op maandag 6 maart vond de bieding op de nieuwe concessies voor de beachbars in Middelkerke plaats. Mededingers konden bieden op 9 loten. Vijf met enkel de uitbating van een beachbar, vier met een beachbar en verhuur van strandcabines en strandstoelen. De nieuwe concessies starten in 2024 en lopen tot 2032. Ten opzichte van de vorige uitbatingsronde liggen de respectievelijke vergoedingen een stuk hoger.

De minimale instelprijs voor een beachbarconcessie was € 20.000. Voor een concessie met beachbar, strandcabines en strandstoelen moest je als kandidaat minimaal € 30.000 bieden. Kandidaten moesten trouwens voldoen aan een reeks economische en kwalitatieve voorwaarden.

Kwaliteit garanderen

Als het een zomer met mooi weer is, valt er veel geld te verdienen. Daarom besliste het gemeentebestuur om de instelprijzen voor de verschillende concessies een stuk hoger te zetten. “Enerzijds om de andere kustgemeenten bij te benen en anderzijds om kwalitatieve uitbating te garanderen”, aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).

Maar strandbars zijn maar vanaf de paasvakantie tot in het najaar toegelaten. De uitbaters moeten dus elk jaar de winter overbruggen. En nu ook een hoger concessiegeld betalen aan de gemeente. De voorbije jaren werden vele strandbars almaar luxueuzer qua inrichting en decoratie. Tot palmbomen toe. En dat vergt steeds zwaardere investeringen.

21 deelnemers

Er namen 21 deelnemers deel aan de biedingsronde voor de 9 verschillende loten. Men kon meedingen op één of meerdere loten. De biedingsronde startte met de voorlopig aanduiding van de voorkeursbieder. Bij het binnenhalen van een bepaald lot, verviel het recht op het binnenrijven van een andere concessie. Uiteindelijk boden twee verschillende vennootschappen respectievelijk € 139.000 en € 132.000 per jaar voor de twee topconcessies vlakbij het casino in Middelkerke. Het hoogst geboden bedrag voor een concessie in Westende bedraagt € 90.000 per jaar.

Op niveau van de basisvergoeding ligt de opbrengst voor het gemeentebestuur 21 keer hoger. In 2015 bedroeg de basisopbrengst € 35.210 over alle loten. Nu is dat € 772.000.

309 cabines

Als het beachbarconcept toen nog onontgonnen grond was, lijkt het nu een goede broodwinning voor de stranduitbaters. “Het is te zeggen”, zegt Fabrice Noncle uitbater van Tiki Beach in Middelkerke gelegen aan het Casino. “We waren een beetje verplicht, ik sta met 309 cabines in mij loods. Als ik ze niet op het strand kan plaatsen, wat moet ik ermee doen? In stoofhout kappen? Dus een ander keus had ik niet, net zoals mijn andere collega. Vandaar die hoge insteekprijzen van € 139.000 en € 132.000. De hele inboedel met verlies verkopen is ook geen optie. Of je moet een andere gemeente zoeken om ze te plaatsen en daar zijn het dan weer andere types van strandcabines. We moesten in feite mededingen om ons materiaal te kunnen gebruiken. Onze vriend van het casino heeft iedereen in de miserie gestoken. Hij heeft een bar in Knokke, in Oostende en de Bondi Beach in Westende. Hij heeft de prijs opgedreven en is tenslotte zonder iets naar huis gegaan.

Klopt het dat de huurprijs van € 750 zal opslaan naar € 1.750 voor een heel seizoen? “Het geld zal moeten van ergens komen, dus de klant zal moeten betalen. Met de opbrengst van de bar kan ik deze concessie niet betalen. Wie reeds jaren een cabine heeft in Middelkerke zal nu veel meer moeten neertellen. Daardoor zullen ook veel klanten afhaken. Ik bood € 132.000 euro, daar komt nog BTW bij + de taksen voor de cabines. Als puntje bij paaltje komt lig ik aan € 214.000. Dat zijn geen bedragen meer. Ik heb het er ingestoken zuiver voor mijn materiaal. Had ik daaraan niet vastgehangen, was ik er zeker mee gestopt”, zegt Fabrice. (PG)