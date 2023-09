Nieuwe drugs rukken ook op in Roeselare, stad blijft waakzaam en doet aan sensibilisatie

Ook in Roeselare hebben de nieuwe soorten drugs al hun intrede gedaan, dat merken ze ook bij de politiezone RIHO. Bij de stad willen ze zich zo weerbaar mogelijk opstellen, onder meer door iedereen voldoende te informeren over de nieuwe drugs.

“We zagen op televisie en nieuwssites hallucinante beelden drugsverslaafden in de Verenigde Staten waar de zombiedrug ‘tranq’ een enorme ravage aanricht”, vertelt Brecht Vermeulen (N-VA) op de gemeenteraad maandagavond. “Deze drug is een combinatie van xylazine – een middel dat gebruikt wordt om vee en paarden te verdoven – met de pijnstiller fentanyl. In Brussel woedt dan weer een enorme crackepidemie, met druggebruik op openbare plaatsen en agressief gedrag naar omwonenden en passanten.”

“Naar verluidt zouden beide drugs ook al in Roeselare in opmars zijn. En in de pers lezen we dat in het uitgaansmilieu ook Ketamine (‘Kit Kat’ of ‘Vitamine K’), een pijnstiller in pilvorm die als cocaïne wordt gesnoven, aan een opmars bezig is. Kan u laten weten wat de situatie is Roeselare is, in vergelijking met enkele jaren terug en in vergelijking met andere steden? En vergt dit een wijziging in het drugsbeleid?”

Zero tolerance

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “Drugs zorgen voor veel ongerustheid, zorgt voor criminele circuits, zorgt ervoor dat mensen totaal van de kaart geraken. We zijn als stad altijd voorstander geweest van zero tolerance, in samenwerking met de politiezone en de provincie waarbij we continue weerbaar willen zijn. Het is jammer genoeg onmogelijk om honderd procent drugs te weren. Bovendien is er een grote inwisselbaarheid met tal van nieuwe drugs, vaak klein, goedkoop en moeilijk om te traceren maar wel verwoestend. Het is een van de grootste prioriteiten. We moeten ons vooral wapenen in herkenbaarheid en preventie. Dat de begeleiders weten wat het is en het kunnen herkennen. Zo hebben we bijvoorbeeld recent een sessie gedaan over de nieuwste drugs. De scholen hebben betaald door de stad een eigen drugspreventieplan. Kort samengevat zullen we het bestrijden van drugs hoog op de agenda houden, of het nu in school of het uitgaansleven is.”