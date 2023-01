Nieuwe De Moerenfietsroute uitgebreid tot 55,8 kilometer: “Vlakke traject is er voor jong en oud”

Aan het Historisch Stadhuis van Veurne stelden dinsdagmiddag Sabien Lahaye-Battheu (gedeputeerde provincie West-Vlaanderen en voorzitter Westhoek) en Veurnse burgemeester Peter Roose officieel de nieuwe De Moerenfietsroute voor. Dit fietstraject loopt door het unieke polderlandschap van De Moeren: door De Panne, Veurne en Alveringem en het werd uitgebreid van 39 naar 55,8 kilometer. Er is ook werk gemaakt van een volledige en nieuwe bewegwijzering.

West-Vlaanderen zet stevig in op fietsroutes en bouwt gestaag verder aan het fietsroutenetwerk, want dat is een echte aantrekkingspleister voor toeristen en fietsliefhebbers. Gedeputeerde Lahaye-Battheu legt uit: “Deze nieuwe fietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in onze provincie. Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten met de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietstrajecten. We hebben in totaal 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Daarvan werden er vorig jaar 7 geopend. De Moerenfietsroute is de tweede van 18 nieuwe fietsroutes die we dit voorjaar voorstellen. Westtoer organiseert in 2023 een themajaar rond fietsen en wandelen vanuit het nieuwe merk ‘Visit West-Vlaanderen’. Op dit overkoepelende toeristische platform worden voor sportievelingen, recreanten en levensgenieters vooral fiets- en wandelmogelijkheden gepresenteerd, maar ook de West-Vlaamse gastronomische troeven.”

Vlakke traject

“De Moerenfietsroute slingert zich door het hinterland van de kust tot in de Westhoek en het vlakke traject leent er zich uitstekend toe om per fiets te worden verkend door jong en oud. De Moeren zijn het laagst gelegen gebied van België en bieden een uniek decor, langs pittoreske dorpen zoals Steenkerke, Oeren en Wulveringem, waar je ook heel wat streeklekkers ontdekt. De route was vroeger moerasgebied en werd ooit drooggelegd waardoor De Moeren nu 2 meter onder zeespiegelniveau liggen. Daarvan is de Sint-Gustaafsmolen die het water hielp wegpompen nog een getuige. Het traject loopt langs het hinterland van De Panne, richting Veurne, waar je in de toren van de Sint-Niklaastoren een schitterend panoramisch uitzicht hebt op de polders, de zee en het Heuvelland.”

Bewegwijzerd

Het nieuwe traject van De Moerenfietsroute is volledig herbekeken en wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. Aan de drie startpunten bij Visit Veurne, het Stationsplein Adinkerke en Toerisme Alveringem staat telkens een startbord. Alle herwerkte routes worden als ‘bewegwijzerde suggestieroutes’ geïntegreerd op de fietsnetwerkkaarten. Er zal geen aparte folder meer verschijnen, maar de fietsnetwerkkaarten met suggestieroutes zijn vanaf eind maart te koop in de webshop van Westtoer (www.shop.westtoer.be) en bij de partners (toerismediensten, bezoekerscentra, boekhandels etc.). Info www.visitwestvlaanderen.be. De Moerenfietsroute is een samenwerkingsproject tussen Westtoer, de gemeentes Veurne, De Panne en Alveringem.

Burgemeester Peter Roose geeft nog mee dat het fietsbeleid waarvoor Veurne al geruime tijd inspanningen levert resultaten oplevert. “We hebben in deze regio al 323 kilometer nieuwe vrij gelegen fietspaden gerealiseerd en ons mobiliteitsplan zal extra ruimte voor fietsers in de binnenstad voorzien. Fietsers krijgen een belangrijke rol in onze binnenstad! In april start het tweede project van de Testkaravaan waarmee we bedrijven en werknemers willen stimuleren om meer de fiets te nemen. Binnenkort lanceren we ook een nieuw project rond scholieren. Om hen aan te sporen tot meer fietsen worden ze beloond of kunnen ze punten sparen voor dingen die ze leuk vinden.”