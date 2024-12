Nieuwe Brugse gemeenteraad is geïnstalleerd: 16 van de 47 gemeenteraadsleden zijn nieuwkomers

De nieuwe Brugse gemeenteraad is maandagavond geïnstalleerd. 47 raadsleden legden de eed af, onder wie zestien nieuwkomers. Drie rechtstreeks verkozen politici verzaakten aan hun mandaat.

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 47 keer weergalmde deze boodschap door de gotische zaal van het stadhuis, gevolgd door een daverend applaus van supporters. Tal van familieleden van de nieuwe en oude raadsleden waren afgezakt naar het stadhuis om hun steun te betuigen aan de verkozen politici. De raadszaal zat barstensvol. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) was de eerste die de eed aflegde.

Ontgoocheld

Geert Leys (CD&V), Jonathan Haeyaert (VB) en Mercedes Van Volcem (Voor Brugge) verklaarden eerder al dat ze hun mandaat als gemeenteraadslid niet wilden opnemen. De eerste wordt OCMW-raadslid, de tweede kan als pluszoon van Stefaan Sintobin niet zetelen. De derde nam ontgoocheld afscheid van de politiek, na de slechte resultaten van haar partij op 13 oktober.

De geloofsbrieven van de verkozenen werden onderzocht, er bleken geen onverenigbaarheden meer te zijn wegens familie of functie. De zestien nieuwkomers zijn: voor CD&V zijn het maar liefst acht vrouwen, met name Rani Hoste, Ellen De Smet, Samia Helsmoortel, Liesbeth Degryse, Pragya Timilsina, Svitlana Musina, Martine Mouquet en Jade Noë. Voor Vooruit gaat het om Joke Knockaert en Elias Verrecas, voor N-VA om Maaike De Vreese. Bij Vlaams Belang zijn Marie Laeremans en Tom Vandendriessche de nieuwe gezichten. Bij Groen is het Eva Vanhoorne, bij Voor Brugge Michiel Vanroose.

Voorzitter

De gemeenteraad telt zes fracties: CD&V (21 raadsleden), Vooruit (10), N-VA (5), Vlaams Belang (5), Groen (3) en Voor Brugge (3). Annick Lambrecht (Vooruit) werd opnieuw verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad: “Ik beloof de democratie goed te bewaken en te luisteren naar meerderheid en oppositie. Ik probeer de raad streng maar rechtvaardig te leiden.”

Stefaan Sintobin (VB) vond dat de voorzitter een lid van de oppositie zou moeten zijn: “Voor u is dit een troostprijs, omdat u geen schepen werd.”

Acht schepenen

Acht raadsleden werden aangesteld tot schepen: Mathijs Goderis (Vooruit) wordt bevoegd voor stadsontwikkeling en ruimtelijke planning, Franky Demon (CD&V) wordt schepen van openbaar domein. Mieke Hoste (Vooruit) wordt twee jaar schepen van personeel, burgerzaken, klantgerichte dienstverlening en administratieve vereenvoudiging. In januari 2027 wordt zij opgevolgd door Lieze Mahieu.

Minou Esquenet (CD&V) wordt schepen van economie, toerisme, landbouw en visserij, Pascal Ennaert (Vooruit) krijgt financiën en kerkfabrieken.

Nico Blontrock (CD&V) blijft vier jaar cultuurschepen en wordt op 1 januari 2029 opgevolgd door Doenja Van Belleghem. Pieter Marechal (CD&V) wordt schepen van patrimonium, overheidsopdrachten, facilitair beheer, ICT en smart city. Olivier Strubbe (CD&V) wordt schepen van jeugd, sport, stedelijk onderwijs en dierenwelzijn.

Pablo Annys (Vooruit) wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en schepen van sociale zaken, wedlzijn, wonen, energie en klimaat.

Sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat naast de voorzitter uit acht leden. Vier voor de lijst van CD&V en Voor Brugge samen, met name Geert Leys, Sabine De Loof, Bart Jonckheere en Jean-Marie De Plancke. Laatstgenoemde wordt op 1 januari 2028 opgevolgd door de slechtziende Monique Van den Abbeel.

Een opmerkelijk feit, want aanvankelijk had Voor Brugge een deal met Groen, om halverwege een kandidaat van deze partij binnen het comité te loodsen. Die deal mislukte na een politiek manoeuvre van CD&V, die Voor Brugge blijkbaar een mooiere belofte deed….

Voor Vooruit zullen Aïsa Knockaert en Lieze Mahieu in het comité zetelen. Laatstgenoemde wordt op 1 januari 2027 opgevolgd door Mieke Hoste. Beide dames wisselen dan van stoel. Voor N-VA wordt het Aagje Merlevede, voor Vlaams Brlang Hugo De Bondt.

Beleidsakkoord?

Maaike De Vreese (N-VA) hekelde dat er nog altijd geen bestuursakkoord is in Brugge: “Er is nood aan een inhoudelijk akkoord gezien de vele uitdagingen voor Brugge. Er zijn belangrijke dossiers, ik hoop dat de beleidsvisie meer is dan een A’viertje.”

Maaike De Vreese (N-VA) hekelde in haar maidenspeech in de gemeenteraad dat er nog geen inhoudelijk bestuursakkoord is in Brugge. © Davy Coghe

Volgens Dirk De fauw (CD&V) zal het nieuwe schepencollege een uitvoerige beleidsnota met meer dan 500 te realiseren agendapunten voor de komende zes jaar opmaken. Die zal ter goedkeuring in maart of april 2025 voorgelegd worden aan de gemeenteraad.”

Na de gemeenteraad maandagavond kwam het college voor het eerst samen om het bestuursakkoord goed te keuren. “Op de gemeenteraadszitting van 16 december zal een beknoptere nota besproken worden en kunnen oppositie en meerderheid hierover debatteren. De uitdagingen voor Brugge zijn niet gering: mobiliteit, klimaatverandering, sociale inclusie, economische groei… Ik doe een oproep aan alle gemeenteraadsleden om constructief samen te werken, over de partijgrenzen heen, en vooral te luisteren naar de noden van de Bruggelingen”, aldus Dirk De fauw.