Nieuwe bestuursploeg voor N-VA in Ingelmunster

Maandagavond hield N-VA in Ingelmunster haar driejaarlijkse interne bestuursverkiezing. De gewezen voorzitter van de gemeenteraad Steven De Maesschalck is opnieuw voorzitter in opvolging van Chantal Declercq.

Vooraleer Steven voorzitter werd van de gemeenteraad was hij al meerdere jaren plaatselijk voorzitter van de lokale N-VA-afdeling. Hij werd opgevolgd door Chantal Declercq. Nu zijn de rollen weer omgekeerd, want Steven werd voorzitter en Chantal kreeg een andere functie.

De nieuwe kern bestaat uit: voorzitter Steven De Maesschalck, ondervoorzitter Jan Rosseel, communicatieverantwoordelijke & afgevaardigde arrondissementeel bestuur Rolf Caers, jongeren- & communicatieverantwoordelijke sociale media Sukhpreet Singh, penningmeester Chantal Declercq, jongerenverantwoordelijke Anna Olivier en nieuw bestuurslid Eric Merckx.