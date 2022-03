Nieuw vrouwelijk voorzittersduo voor CD&V Kortrijk

Tijdens de voorzittersverkiezingen van CD&V Kortrijk op zondag 6 maart werden Mia Cattebeke (65) en Siska Buysschaert (58) verkozen als co-voorzitters van CD&V Kortrijk.

Anaïs de Bethune (32) neemt de fakkel van Carol Leleu over als voorzitter van Vrouw en Maatschappij Kortrijk en Frans Christiaens (81) volgt zichzelf op als vertegenwoordiger van de Kortrijkse CD&V senioren.

Mia en Siska volgen Liselotte Vandevelde op. Ze gaan voor de verbinding in Kortrijk: van Noord naar Zuid, tussen burgers, leden en gemeenteraadsleden en tussen Kortrijk en andere beleidsniveaus. “We willen de partij naar de komende gemeenteraadsverkiezingen begeleiden.”

Mia

Mia is getrouwd met Rudi Bijnens en woont in Heule. Ze is de mama van Stijn & Lynn en van Steven & Stefan en de mima van Warre. Ze is directeur van MFC De Hoge Kouter in Kortrijk. Haar werk is meteen ook haar hobby. Ze is actief bij Beweging.net waar haar roots liggen. Ze is ook raadslid in de oc-raad van OC De Vonke in Heule. Mia zetelt ook in verschillende raden van bestuur van zorginstellingen.

Mia zorgt graag voor haar zus die een beperking heeft en houdt van reizen met ‘Den Trimard’, een mobilhome.

Mia trad in 2019 toe tot de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en zetelde in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW.

Siska

Siska is getrouwd met Jos Leplae en de mama van Elke & Jeroen, Jonas & Sylvie en Elias & Zoë. Ze is de mammie van Manon, Amélie, Thibaut, Renee, Céleste, Elodie. Het zevende kleinkindje is op komst.

Siska woont op de Markesteert, op grondgebied Marke maar heel dicht bij Rollegem en Aalbeke.

Siska is projectmedewerker bij Klasziekaal, een project van de provincie West-Vlaanderen betreffende onderwijs voor zieke leerlingen. Ze is voorzitter van de gemeenschapsraad in Rollegem, lid van de OC-raad in Rollegem, lid van koor Crescendo in Rollegem en lid van de wijngilde.

Van uit haar sociaal engagement en de ambitie om hulpverlening toegankelijker te maken en elk kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft, kandideerde Siska in 2018 voor het eerst voor een zitje in de Gemeenteraad.