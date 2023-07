Nieuw reglement voor renovatiepremie Zwevegem

De gemeente Zwevegem heeft een nieuw reglement voor renovatiepremie uitgewerkt. Dat betekent een duwtje in de rug voor wie duurzaam en energie-efficiënt renoveert of de woning aanpast aan levenslang wonen.

“Zwevegem streeft naar het verbeteren van de woningkwaliteit. Zo kunnen kwalitatieve woonomgevingen behouden en gestimuleerd worden en kan tegelijk de open ruimte maximaal beschermd worden”, begint schepen van Wonen Eliane Spincemaille (CD&V). Burgemeester Marc Doutreluingne (LB) vult aan: “Met een gerichte subsidiëring van klimaatvriendelijke én energie-efficiënte renovatiewerken willen wij ook onze ambities van het Lokaal Klimaatplan van de gemeente én het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact realiseren.”

Enerzijds wordt er ingezet op ingrepen die de bouwschil verbeteren om zo de energievraag te beperken. “Ik denk dan aan het plaatsen van dak- of buitenmuurisolatie, vloerisolatie en het plaatsen van hoogrendementsglas. Daarnaast zetten we ook in op de omschakeling naar hernieuwbare energietoepassingen zoals het gebruik van een warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler.”

Premie

Sinds 1 oktober vorig jaar kan je de Vlaamse MijnVerbouwPremie aanvragen. Wie in Zwevegem al dergelijke premie krijgt, kan aanvullend de nieuwe gemeentelijke renovatiepremie aanvragen. “De vroegere gemeentelijke renovatiepremie is uitdovend en wordt in 2023 enkel nog voorzien voor inwoners die vóór 30 juni 2022 nog een aanvraag deden bij Wonen in Vlaanderen”, aldus Eliane Spincemaille.

Als schepen van Ouderenbeleid en Toegankelijkheid onderstreept ze ook het belang van comfortabel thuis wonen voor 65-plussers en personen met een beperking. “Voor de aanpassing van de woning aan de specifieke leefsituatie (zoals traplift, inloopdouche en automatiseren rolluiken) voorziet het nieuwe gemeentelijk reglement een ondersteuning van 25% bovenop de Vlaamse steun.” (GJZ)

Meer info: 056 76 55 80 of woonloket@zwevegem.be