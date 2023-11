Nieuw politiek initiatief team8680 gelanceerd in Koekelare

Team8680 wordt boven de doopvont gehouden. Daarin bundelen bestaande Koekelaarse partijen en politieke gezichten de krachten om Koekelare mee vorm te geven vanaf de komende legislatuur. Tom Pollentier, Henk Dejonghe en Jolien Lootens trekken schouder aan schouder naar de kiezer. “We trekken eensgezind en gezamenlijk naar de Koekelaarse kiezer”, klinkt het bij de nieuwe partij.

Dinsdagavond werd de nieuwe partij – of beter: het nieuw politiek initiatief – voorgesteld. Tom Pollentier (CD&V), Henk Dejonghe (Open Liberaal) en Jolien Lootens – als onafhankelijke – trekken schouder aan schouder naar de kiezer. “Koekelare is een gemeente waar we graag wonen, werken en ontspannen. Om ook in de komende decennia een aangename, zorgzame en aantrekkelijke gemeente te blijven, dienen we hiertoe de nodige stappen te zetten”, klinkt het. “Er is nood aan een duidelijke langetermijnvisie voor onze gemeente: een visie op en een vernieuwing van onze dorpskern, een visie op vlak van mobiliteit en leefbaarheid in de deelkernen, ruimte voor jeugd, ondersteuning voor gezinnen en senioren, reële steun voor ondernemerschap, een echt aanklampend en activerend sociaal beleid.”

Durf

“Verder is er ook durf nodig. Durf om keuzes te maken, durf om te investeren in projecten en durf om een beleid te voeren dat ons trots maakt op onze gemeente. Er is nood om terug aan te knopen bij de ambitie van Koekelare enkele decennia geleden: een voorbeeldfunctie vervullen voor andere gemeenten.”

“‘Koekelare kent zijn mensen’ is de baseline van het gemeentebestuur. De vraag is echter of deze vlag nog voldoende de lading dekt? We stellen immers vast dat verzuchtingen van burgers, ondernemers en verenigingen vaak niet gehoord worden. Ze stoten op een vastgeroest beleid.”

“We moeten opnieuw oprecht luisteren naar de Koekelarenaars. De mensen moeten terug centraal staan in het beleid. We hebben hiervoor nood aan een bestuur dat ook aanwezig is buiten de muren van het gemeentehuis. Door terug naar de inwoners te luisteren, kunnen we voldoende gehoor geven aan ieders bekommernis: de verzuchtingen van burgers, de vragen van ondernemers, het ondersteunen van onze verenigingen en allerlei particuliere initiatieven, het creëren van het juiste recreatief aanbod voor zowel jong als oud, het omarmen van iedereen die uit de boot dreigt te vallen.”

Dynamisch

“Om dit alles te realiseren is er nood aan een dynamisch bestuur dat met visie, durf, overtuiging en realisme de uitdagingen van de toekomst aanpakt. We zijn ervan overtuigd dat dit enkel kan met een nieuwe bestuursploeg. Er is nood aan een nieuwe ploeg die de leidende rol opneemt in onze gemeente, een ambitie die we met “Team8680” met volle overtuiging willen opnemen.”

“Hiervoor bundelen we de krachten met diegenen die op een positieve manier willen werken aan een goed en degelijk toekomstverhaal voor Koekelare. Samen met CD&V, Open Liberaal en Jolien Lootens, als onafhankelijke, verenigen we ons tot één groep om zo te komen tot één gemeenschappelijke lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.”

Transparantie

“Dit is een gedurfde keuze, waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Door dit op minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend te maken, is het ook een keuze van openheid en transparantie naar de kiezer. Hierbij leggen we zeer duidelijk al onze troeven op tafel. We trekken eensgezind en gezamenlijk naar de Koekelaarse kiezer.”

“De komende weken maken we verder werk van een stevig en onderbouwd programma voor Koekelare en zijn deelkernen Bovekerke, Zande en De Mokker. We zullen samen werk maken van een goede en sterke kandidatenlijst: een combinatie van ervaring en vernieuwing. Hierbij gaan Tom Pollentier, Jolien Lootens en Henk Dejonghe schouder aan schouder voorop. Klaar om samen Koekelare te vormen.”