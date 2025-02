Nieuw plan herinrichting Heilige Maria Moeder Godskerk: “Discretie was nodig omdatwij geen eigenaar zijn”

Op de gemeenteraad van januari bevroeg voormalig schepen en huidig gemeenteraadslid Jan Vanassche (Groen) de burgemeester over de plannen met de Heilige Maria Moeder Godskerk. Na de eerste voorstelling van de plannen kwam heel wat kritiek op de nieuwe invulling. Ook de uitblijvende communicatie liet buurtbewoners achter met heel wat vragen.

Enkele weken geleden zat Jan Vanassche nog mee aan tafel van het schepencollege, ondertussen ruilde hij die rol in voor een zitje in de gemeenteraad. Die rol nam hij meteen actief op in de vergadering van januari. “Eind vorig jaar werden de plannen voor de herinrichting van de Heilige Maria Moeder Godskerk voorgesteld. Waarom heerste er rond dit project de grootste geheimhouding? Zelfs bepaalde schepenen waren niet op de hoogte. Bovendien informeer ik graag naar de mogelijkheid om een mobiliteitsstudie uit te voeren. De impact van de plannen op de parkeergelegenheid en het verkeer moet onderzocht worden”, oordeelde hij.

Overleg

In de plannen voor de herinrichting van de kerk staat dat de Kringwinkel een nieuwe locatie krijgt in het gebouw. Boven op de kerk bouwt een projectontwikkelaar nieuwbouwappartementen. “Na de infovergadering van november had ik met veel omwonenden contact. Ook het kerkbestuur ging met hen in overleg. Met de opmerkingen van dat overleg zijn de ontwikkelaar en de architect aan de slag gegaan. Eenmaal de aanpassingen klaar zijn en de mobiliteitsstudie afgewerkt is, komt er opnieuw een infomoment”, verklaarde de burgemeester.

Volgens hem was de discretie nodig omdat de gemeente geen eigenaar is van het gebouw. “Om die reden, en vanwege de gevoeligheid van het dossier werden de plannen in discretie voorbereid door het kerkbestuur, de ontwikkelaar, de architect en de Kringwinkel. Voor de gemeenteraadsverkiezingen communiceren kon niet, omdat de priesterconferentie pas op maandag 14 oktober een positief advies gegeven heeft over het ontwijden van de Heilige Maria Moeder Godskerk. Dat advies was nodig, om het project voort te kunnen uitwerken”, besloot de burgemeester.