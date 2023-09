Nieuw park in Diksmuide wordt dure grap: “Wie geeft nu 25 euro per vierkante meter voor die grond?”

Tussen de spoorweg en de Tuinwijk wil het Diksmuidse stadsbestuur een park realiseren. Het werkt samen met de provincie die het project financieel wil steunen. Er wordt 295.000 euro geboden maar dat vindt oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) te veel.

“In 2010 hebben we al een aantal gronden aangekocht voor het vestingspark”, duidt schepen Martin Obin (CD&V). “Nu willen we ook de resterende terreinen in ons bezit zodat we een extra groene long kunnen creëren in ons stadscentrum. Bovendien kunnen we zo een wandel- en fietslus realiseren van aan het huidige stadspark richting de zorgsite Yserheem en de Sint-Sebastiaanswijk. We willen daarvoor samenwerken met de provincie die het project voor de helft wil subsidiëren met een maximum van 60.000 euro.”

Raadslid Vanlerberghe is kritisch: “In 2010 verwierven jullie grond op dezelfde site aan 10 euro per vierkante meter en nu tellen jullie plots 25 euro per vierkante meter neer voor een zone voor groenaanleg en passieve dagrecreatie. Dit is een voorbeeld van slecht onderhandelen. Hoewel we het project genegen zijn, zullen we ons omwille van de te dure prijs onthouden.”

(GUS)