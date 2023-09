Nieuw management voor gemeentebestuur Bredene: “Diensten verbeteren”

Eind vorig jaar legde het gemeentebestuur een nieuwe organisatiestructuur vast. Ondertussen werd binnen de organisatie ook een nieuw management aangesteld, waarvan op vrijdag 1 september drie directeurs van start gingen.

“Een nieuwe organisatiestructuur bepalen was een hoofdthema dat we aan het begin van de legislatuur hadden vooropgesteld. De voorbije jaren hebben we hard aan deze structuur gewerkt. Het bepaalt immers hoe we de taken, functies en diensten logisch kunnen samenballen en hoe de personeelsbezetting eruit moet zien”, legt burgemeester Steve Vandenberghe uit.

Secretarismodel

“Ook Bredene wordt geconfronteerd met een snel wijzigende maatschappij. Er komen nieuwe taken op de lokale besturen af. De voorbije maanden werden alle huidige medewerkers geïnformeerd en al hun vragen beantwoord. We stappen af van het secretarismodel, waarbij de leiding bij één persoon ligt, en kiezen voor een structuur met drie grote directies”, geeft schepen van Personeel Kristof Vermeire aan. “Onze huidige manier van werken heeft immers zijn limieten bereikt. Het nieuwe management moet nu aan de slag om de dienstverlening en de werking van de gemeentelijke diensten te verbeteren. Zij krijgen van ons alle kansen om van die diensten een modern en goed werkend geheel te maken, in overeenstemming met de uitdagingen en opdrachten waar we als organisatie voor staan.”

Nieuw management

Het gloednieuwe management van het gemeentebestuur zal vanaf vrijdag 1 september samengesteld zijn uit Jan Eerebout (waarnemend algemeen directeur), Fabienne Devriendt (financieel directeur), Steve Dobbelaere (diensthoofd beleidsondersteuning/strategische cel) en de nieuwe directeurs Davy De Decker (directeur ondersteunende diensten), Viona Goethals (dienst mens) en Lieven Pascal (directeur ruimte).

Davy De Decker woont in Bredene en was tot voor kort aan de slag als directeur van het Atlas Atheneum in Gistel. Viona Goethals woont eveneens in Bredene en had destijds een advocatenpraktijk in de gemeente. Goethals komt over van het stadsbestuur Oostende, waar ze al een tijdje als diensthoofd en juriste aan de slag was. Lieven Pascal tot slot woont in Oostende en was er ook tot 31 augustus binnen het stadsbestuur tewerkgesteld als omgevingsambtenaar en -expert. (MM)