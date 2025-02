Nieuw beleidsteam De Panne verlengt project Summerdoc voor de hele legislatuur: “Dit initiatief bleek de voorbije jaren een succesformule”

Op de gemeenteraad van De Panne in februari deelde burgemeester Wim Janssens (Het ActiePlan) mee dat het lokaal bestuur zich engageert om het project Summerdoc verder te zetten tot het einde van deze legislatuur. Met het Summerdoc-initiatief wil de gemeente in eerste instantie het dokterstekort opvangen, dat vooral het grootst is in de zomermaanden juli en augustus.

Het lokaal bestuur van De Panne lanceerde de campagne om ‘Summerdocs’ of zomerdokters te ronselen voor het eerst in 2021. In de vakantieperiode vervijf- of verzesvoudigt het bevolkingsaantal in De Panne. Om de druk op de gevestigde huisartsen te verlichten en toch zowel inwoners als vakantiegangers een goede eerstelijnszorg te bieden, doet de gemeente een oproep om dokters uit het binnenland aan te trekken.

Win-win

Burgemeester Wim Janssens: “Dit initiatief bleek de voorbije jaren een succesformule. Daarom beslisten we om dit verder te zetten tot het einde van deze legislatuur. We trekken hiervoor een jaarlijks budget van zo’n 30.000 euro uit. Via onder andere de huisartsenkringen doen we een oproep om dokters uit te nodigen om één of meerdere weken in juli en augustus in De Panne aan de slag te gaan. Er worden er dan een zestal geselecteerd via een professionele selectieprocedure. Het is een win-win voor iedereen. We bieden de dokters en hun gezin een verblijf in een vakantiewoning aan, ze krijgen een vakantiepakket met goodiebags en bons voor allerlei activiteiten aan zee, en ze kunnen gebruik maken van een goed uitgerust dokterskabinet. Zo genieten de dokters zelf ook een beetje van de gezonde zeelucht en leren ze De Panne beter kennen. Op deze manier kunnen we de toegang tot de eerstelijnszorg beter garanderen, en we hopen ook dat er een of meerdere dokters bij zitten die zich hierdoor laten overtuigen om zich definitief in De Panne te vestigen. Eén dokter heeft die beslissing al genomen en heeft hier intussen haar eigen praktijk.”