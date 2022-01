Nieuw administratief centrum Nieuwpoort kost 11 miljoen: “Het wordt hedendaags architecturaal pareltje ”

In Nieuwpoort is er geen discussie over de nood aan een nieuw administratief centrum. De huidige infrastructuur voldoet al lang niet meer aan de noden van het personeel en met de bouw zal ook een betere service kunnen worden gegarandeerd aan de bevolking.

De plannen voor de bouw van een nieuw administratief centrum liggen al langer op tafel. Er werden vijf kandidaten geselecteerd voor de bouw ervan. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V): “Het nieuwe stadskantoor komt op de site van het voormalige winkelpand ‘Het klein gewin’ in de Sint-Sebastiaanstraat. We willen voldoende ruimte kunnen creëren om er een onderkomen te bieden aan alle administratieve diensten en samen met de nieuwbouw zal ook de stadshal deel uitmaken van het nieuwe administratief centrum.”

“Het is de bedoeling om de hoofingang van het stadskantoor te realiseren in de stadshal en daar komt ook een infobalie, waar al heel wat vragen beantwoord zullen kunnen worden. Ook de pastorie wordt geïntegreerd in het project. We mikken op een hedendaags architecturaal pareltje en het concept wordt geënt op het nieuwe werken.”

Burgemeester Geert Vanden Broucke. (foto IV) © IV

In Nieuwpoort hoopt men eind 2023 of begin 2024 het nieuwe administratief centrum te kunnen in gebruik nemen.

Juiste balans

Oppositiepartij N-VA is bij monde van Matthias Priem voorstander, maar blijft alert. “Om de burger een moderne, efficiënte dienstverlening aan te bieden, moet het lokaal bestuur prioritair zorgen voor aangepaste infrastructuur. Behalve wat denkpistes, waaronder de renovatie van het oud gebouw de Zathe, is aan deze zaken lang geen concrete aandacht besteed door het CD&V-bestuur.”

“De stadsdiensten moeten het daardoor al jaren zien te rooien in soms bedenkelijke werkomstandigheden, niet meer aangepast aan de noden van een modern personeelsbeleid van nu. Ik verwelkom de komst van het nieuwe administratief centrum en de voorgestelde geïntegreerde oplossing met stadshal, pastorie en het stadhuis, maar wil wel waken over de uitwerking van dit project.”

Matthias Priem. (foto IV) © IV

“Een van mijn bezorgdheden is de juiste balans die moet worden gevonden tussen de architecturale waarde en de functionaliteit. Hierover heb ik het stadsbestuur nog niets horen zeggen. Er werd enkel een nieuwe studieovereenkomst uitgeschreven omdat de eerste ontwerpen als ‘niet voldoende’ werden beschouwd.”

“Ik hoop dat het project, toch begroot op 11 miljoen euro in het budget, met de nodige aandacht voor en nauwe betrokkenheid met het stadspersoneel kan worden uitgewerkt en dat het CD&V-bestuur volledige transparantie garandeert gedurende de verschillende stappen van de uitwerking. Ik blijf dit actief opvolgen vanuit de gemeenteraad.”

