Nick Verwimp versterkt ‘Team Blankenberge’: “Ik bén een teamplayer”

Na een volledige termijn te hebben uitgezeten voor de N-VA keerde ondernemer Nick Verwimp de gemeenteraad na de verkiezingen van oktober 2018 tijdelijk de rug toe, om in 2021 een comeback te maken als onafhankelijk raadslid. Nu schrijft hij met Team Blankenberge – het verkiezingsproject van de liberalen – weer een nieuw hoofdstuk. Een verrassing – of toch niet? “De liberalen staan voor ondernemerschap en Blankenberge heeft op dat vlak veel potentieel.”

Nick Verwimp (47) kreeg bij de vorige lokale verkiezingen meer dan driehonderd voorkeurstemmen achter zijn naam, maar gaf uiteindelijk verstek en bleef de volgende drie jaar weg uit de gemeenteraad. “Op de dag van de verkiezingen ben ik uit onvrede een pint gaan drinken bij Open VLD: ik kon er mij onmogelijk mee verzoenen dat mijn toenmalige partij toenadering zocht met Vooruit – op dat moment nog SP.A – en CD&V. Dat was immers niet de afspraak”, blikt hij terug. Bovendien lagen de standpunten voor Verwimp te ver uiteen. “Iets wat ik er bijvoorbeeld heel graag terug door zou willen krijgen, is de ecogolf die door de N-VA werd afgevoerd. Onze badstad is momenteel in volle ontwikkeling, dat voel ik ook aan de verkoop van onze appartementen (Verwimp is zaakvoerder van NV Projectbouw, een vastgoedfirma die duurzame appartementen bouwt aan de kust, red.). Het nieuwe zwembad komt eraan, de jachthaven is prachtig vernieuwd. Maar het project rond de ecogolf zou onze stad écht weer op de kaart kunnen zetten. De liberalen staan voor ondernemerschap en Blankenberge heeft op dat vlak veel potentieel. Alleen kan er pas echt weer return komen als de stad goed gemanaged wordt. Zoals een bedrijf. Je kunt, zoals N-VA nu, wel zeggen dat onze stad onder de huidige ploeg tot stilstand is gekomen, maar we kúnnen niet anders dan de tering naar de nering zetten”, klinkt het.

Verbindend project

Verwimp gelooft in Team Blankenberge als een verbindend project. “Dat ze in de Wetstraat doen wat ze willen, op het lokale niveau moet de politiek in de eerste plaats rond de mensen draaien. Het gekibbel onder de vorige coalitie heeft onze badstad echt niet vooruitgeholpen. Mijn voorwaarde om in iets nieuws te stappen, was dan ook dat het échte vernieuwing inhield. Als de liberalen gewoon terug als Open VLD naar de verkiezingen waren gestapt, was ik er niet in meegegaan. Bij Team Blankenberge zit het gevoel alvast juist: ik bén een teamplayer.” Verwimp overwoog naar eigen zeggen ook even om met een eigen lijst op te komen. “Maar dan zitten we weer met die versnippering. Beter dus de handen in elkaar te slaan, zodat we eindelijk weer echt vooruitgang kunnen boeken met onze badstad. Ik heb mezelf voorgenomen om de komende vijf jaar ook enkel nog in eigen stad te investeren. Omdat ik vurig in de toekomst van Blankenberge geloof.”