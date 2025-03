Nele Haghebaert vervangt Axel Ronse in gemeenteraad Kortrijk: “Niet getwijfeld!”

Op maandag 17 maart zal Nele Haghebaert officieel de eed afleggen als gemeenteraadslid in Kortrijk. Ze volgt Axel Ronse op in de N-VA-fractie. “Ik kijk uit naar m’n nieuwe rol in de gemeenteraad!”, klinkt het. Toegankelijkheid en veiligheid noemt ze als haar voornaamste strijdpunten.

Nele Haghebaert (51) is een overtuigd Vlaams-nationaliste en woont al dertien jaar met haar gezin in Aalbeke. Oorspronkelijk groeide ze op in Marke, waar haar familie nog steeds woont. In 2005 stapte ze in het huwelijksbootje met Patrick Verschuere en samen hebben ze twee zonen. Professioneel is ze al sinds 2000 aan de slag als ergotherapeute bij Blindenzorg Licht en Liefde, waar ze werkt met blinde en slechtziende volwassenen.

De politiek is haar niet onbekend. In 2000 nam ze al eens deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, toen nog met de Volksunie vanaf de 24ste plaats. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 was ze lijstduwer voor N-VA Kortrijk en behaalde ze 1135 voorkeursstemmen. Zo werd ze eerste opvolger.

Eerste opvolger

Haghebaert kijkt uit naar haar nieuwe rol in de gemeenteraad. “Ik kreeg al een berichtje van Axel Ronse. Als eerste opvolger wist ik dat ik hem zou vervangen en ik heb niet getwijfeld. Ik kijk ernaar uit! Ik kom uit een Vlaamsgezind gezin en was zo altijd wel geïnteresseerd in politiek. In het jaar 2000 deed ik al eens mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Ik behaalde toen een mooi resultaat. Erna werd ik moeder en verdween de politiek iets meer naar de achtergrond.”

“Toen ik voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de vraag kreeg om op de lijst te staan, heb ik ook niet getwijfeld. Ik werd lijstduwer en voerde een heel positieve en aangename campagne. We zitten met N-VA Kortrijk in een heel positieve beweging en dat voel je aan het team.”

Toegankelijkheid en veiligheid

Toegankelijkheid is een van haar speerpunten. “Ik ben ergotherapeute van blinden en slechtzienden en merk dat er in Kortrijk tekortkomingen zijn op dat vlak. Als je als slechtziende het station uit wil, is het bijna onmogelijk om vlot de weg te vinden. Hetzelfde geldt op de Veemarkt. Eigenlijk is toegankelijkheid voor iedereen een hamerpunt van me. Denk maar aan een goed onderhouden wegdek en voetpaden.”

Ook veiligheid ligt haar nauw aan het hart. “Het was ook een groot punt tijdens onze campagne. Ik zit bijvoorbeeld met twee pubers die weleens uitgaan in ’t Straatje (Burgemeester Reynaertstraat, red.). Ik merk dat ik me na alle verhalen daar zorgen om maak, ook al hebben ze gelukkig nog niets meegemaakt. Wat kan er gedaan worden? De veertig extra politieagenten die ook in het bestuursakkoord zijn opgenomen zijn een goed begin. Er wordt werk gemaakt van meer blauw op straat.”

Naast veiligheid en toegankelijkheid hecht Haghebaert veel belang aan cultuur en de Nederlandse taal. “Ik ben ook een grote liefhebster van de Nederlandse taal als cultuurflamingant. Het cultuuraanbod in Kortrijk vind ik dus zeer belangrijk. Dat het Museum 1302 bijvoorbeeld gratis is, ben ik best trots op. Op cultureel vlak moeten we dezelfde lijn zien verder te zetten.”