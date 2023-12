“Negatieve spiraal moet doorbroken worden”: oppositiepartij PRO vraagt in een motie aan minister Rutten dat burgemeester Vergote opstapt

Nadat burgemeester Ward Vergote (Visie) van Moorslede dinsdag door de correctionele rechtbank in Kortrijk is veroordeeld wegens belangenneming heeft de oppositiepartij PRO bij hoogdringendheid een agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraad donderdagavond laten toevoegen. Het gaat om ter stemming een motie gericht aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open Vld) . “Deze motie onderschrijft dat de gemeenteraad van oordeel is dat de burgemeester moet opstappen en de minister gevraagd wordt om de passende tuchtsanctie te nemen”, aldus fractieleider Ward Gillis.

Ward Vergote is veroordeeld tot een jaar cel met uitstel, 8.000 euro boete en 25.000 euro werd verbeurd verklaard. De rechter deed geen uitspraak over de politieke rechten van de burgemeester en oordeelde dat het aan de democratie toekwam om te beslissen over het lot van de burgemeester.

In eer en geweten

“De bedoeling is om die motie te behandelen in geheime zitting zodat ieder gemeenteraadslid in eer en geweten kan beslissen”, zegt Gillis. “We gaan ervan uit dat de motie gestemd zal worden omdat we denken dat de meerderheid van de gemeenteraadsleden vindt dat het vertrouwen tussen de burger en de politiek essentieel is en belangenvermenging absoluut niet kan.”

“Als je solliciteert voor een job moet je doorgaans beschikken over een blanco strafregister. Anders lukt het niet. Blijkbaar vindt burgemeester Ward Vergote dit niet van toepassing voor zichzelf. Ondanks zijn veroordeling voor belangenvermenging door de rechtbank blijft de burgemeester overtuigd dat hij zijn ambt zonder problemen kan blijven uitoefenen.”

“Dit getuigt van een niet-aflatend gebrek aan fatsoen en verregaande normvervaging. Van de hoogste gezagvoerder van onze gemeente mag je toch iet anders verwachten. Onze gemeente en het geloof in de politiek komt hierdoor in een negatief daglicht te staan. Deze negatieve spiraal moet doorbroken worden.”