Nauwelijks interesse van online enquête over klimaatplan, doven van openbare verlichting wordt wellicht aangepast in Ledegem

De voorlaatste gemeenteraad van dit jaar in Ledegem had maar weinig om het lijf. Belangrijkste agendapunt was de goedkeuring van het duurzaam energie- en klimaatplan 2030. Mogelijks worden de uren van het doven van de openbare verlichting aangepast.

“We onderzoeken waar we kunnen bijsturen”, liet schepen Geert Dessein (CD&V/CD) zich hierover tijdens de voorstelling van het plan ontvallen. Caroline Seynhaeve (Vooruit) wilde er meer over horen. “Er is een groot draagvlak bij de bevolking om de uren aan te passen”, aldus Caroline, die in juli al voorstelde om de lichtpunten niet langer te doven.”

“Ledegem dooft al sinds juli 2015 de openbare verlichting van 24 uur tot 4 uur, maar omwille van de hoge energieprijzen werd dat vorig jaar uitgebreid vanaf 23 uur en ook op zondag. “Toegeven, 23 uur is vroeg om de openbare verlichting te doven”, geeft burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) aan. “Misschien kunnen we schuiven naar 24 uur, eventueel 0.30 uur. We overleggen met Fluvius.

De veiligheid voor de mensen onderweg is prioritair. Anderzijds is er de geldbesparing en minder uitstoot van CO2. Ook daarvoor is er een draagvlak bij de bevolking. Door het doven besparen we op jaarbasis 65.000 euro.” Omwille van de stijgende energieprijzen is in heel veel gemeenten de openbare verlichting gedoofd, maar ondertussen komen heel veel gemeenten daarop nu op terug. De verledding is overal aan de orde. “We zitten hier op ongeveer 40 procent verledding”, zegt de burgemeester. “Er zijn op ons grondgebied 2.100 lichtpunten. Waar het kan, gaan we nu al dimmen.”

Amper interesse

Over het duurzaam energie- en klimaatplan 2030 was er voor de bevolking online een enquête, maar hiervoor bleek er amper interesse. “Er waren slechts 23 deelnemers, dat is weinig en het was een ontgoocheling”, zegt de bevoegde schepen. “Het plan moet nu worden ingediend bij Europa. Om de twee jaar moeten we rapporteren. We moeten naar een daling van 15 procent minder CO2.” Geert Dessein maakte ook bekend dat de parking van het gewezen brandweerarsenaal in Sint-Eloois-Winkel zal worden onthard.