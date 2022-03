Natuurpuntjes winnen ‘Burgerbudget’ in Kortemark

Een natuurpuntje in elke deelgemeente: dat voorstel van Natuurpunt Kern Kortemark sleepte de overwinning in de wacht bij het gemeentelijk ‘Burgerbudget’, na een stemming door de inwoners, de adviesraden en het schepencollege.

Tijdens deze legislatuur voorziet Kortemark elk jaar een maximumbudget van 5.000 euro om een voorstel uit te werken, ingediend door een burger, een vereniging of andere organisatie. De tweede jaargang bracht zes kandidaten aan de start van het wedstrijdgedeelte: drie verenigingen en drie individuen.

De voorstellen gingen van een kleinschalig festival of een kroegentocht over een stukje recreatie op een nieuwe wijk tot een openbaar toilet in Werken, en dus ook natuurpuntjes op verloren stukjes gazon her en der in de gemeente. “Sommige stukjes gazon in Kortemark zijn te klein om op te voetballen, te kaal om te picknicken, te saai om naar te kijken, te duur om elke week weer te maaien of te kort om wat leven te behelzen”, zo omschrijft Daisy Pincket het project dat ze met Natuurpunt Kortemark indienden.

“Je vindt er op de Koutermolenwijk in Kortemark, in de Eikenlaan in Handzame, bij het speelplein in Edewalle, op de Koordhoekwijk in Zarren en in de Werethatuin in Werken. Er valt zo veel meer mee te doen. Kleine natuurpuntjes kunnen het verschil maken voor mens en dier, met een insectenhotel in een vlinder- en bijenvriendelijke omgeving, met een speelboom en een heuveltje voor een natuurlijke oplossing voor wie nood heeft aan ruimte om even te spelen.”

In hun plannen voorzien ze ook om het project samen met omwonenden tot stand te brengen. Zo’n 70 stemmers gaven aan om mee de handen uit de mouwen te willen steken. Ze zullen dat al in de loop van 2022 kunnen doen.

360 stemmen

Er kwamen in totaal 360 geldige stemformulieren binnen: 339 vanuit het publiek, 21 vanuit de adviesraden. Beide groepen waren goed voor elk 35 procent van de stemmen. De laatste 30 procent van de stemmen lag in handen van het schepencollege.

Dat besliste vrijdag laatst om zich unaniem te scharen achter de keuzes van het publiek en de adviesraden, waardoor er niets meer veranderde aan de volgorde van de uitslag. Die rangschikking zet het voorstel van Natuurpunt helemaal bovenaan, met mooie podiumplaatsen voor Zetelrock en Irie Vibes, twee festivals.

Geen enkel projectvoorstel viel niét in de smaak: alle initiatieven haalden sowieso de drempel van stemmen van 25 verschillende inwoners.

(JDK)