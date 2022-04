Natuur staat centraal bij uitbreiding begraafplaats Harelbeke: “Veel meer dan een kerkhof”

De begraafplaats van Harelbeke wordt uitgebreid met bijna 11.000 vierkante meter. Er komen paden, rustplaatsen, een urnenbos, een uitstrooiweide met vijver en nieuwe aanplantingen. “We kozen bewust voor een natuurbegraafplaats”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit), bevoegd voor de materie. De investering kost bijna 400.000 euro.

Het bestaande deel van de begraafplaats heeft een oppervlakte van ongeveer 2 hectare. Dit deel werd aangelegd zoals de meeste klassieke begraafplaatsen met rechte verharde paden, dicht aaneengesloten zerken, veel intensief gras en weinig groen. De uitbreiding bestaat nu uit twee percelen met een totale oppervlakte van 1,1 hectare, met middenin een oude geklasseerde schuur van de voormalige hoeve, die behouden blijft.

De uitbreiding zal een eventuele sterrenweide, een uitstrooiweide met vijver, een urnenbos, een bloemenweide, nieuwe kleine paden, een afscheidsruimte en nieuwe aanplantingen omvatten.

“We hebben bewust gekozen voor een natuurbegraafplaats: een buffer en parkgebied tussen industriezone De Stip, de Deerlijksesteenweg en de Arendswijk”, aldus burgemeester Alain Top (Vooruit), bevoegd voor begraafplaatsen.

“Er is ruimte voorzien voor traditionele begraafwijzen zoals grafkelders en columbariums, maar er is ook meer ruimte voorzien voor nieuwe vormen van begraven zoals een strooibos voor crematies, waar veel mensen nu voor kiezen.”

Beleving

Het nieuwe stuk zal afwijken van de bestaande begraafplaats. “Het wordt meer dan enkel een begraafplaats. We zetten in op twee groentypes: een open bloemenrijk grasland en een (begraaf)bos. Dit versterkt de beleving van een serene groene omgeving. Een open omgeving van bloemenweides met kronkelende paden biedt ruimte om te wandelen terwijl besloten zones plaats maken voor individuele momenten van rouw, bezinning of een persoonlijk gesprek”, aldus Alain Top.

“De site wordt zeer toegankelijk uitgebouwd door een opbouw van paden, waarbij passanten op de hoofdpaden kunnen blijven, maar tegelijk waar mensen langs de kleine paden kunnen lopen. Wandellussen zullen zorgen voor de mogelijkheid om een van de twee hoofdpaden af te sluiten, bijvoorbeeld tijdens een dienst, maar versterken tegelijk de doorwaadbaarheid van de site. Er komen ook diverse zitplaatsen om te verpozen in de natuur.”

(PVH)