Nathan Duhayon wordt in 2024 lijsttrekker van CD&V Heuvelland: “Houden met trots vast aan naam”

Nathan Duhayon (27) wordt de lijsttrekker voor CD&V Heuvelland voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. “De komende maanden wil ik met zoveel mogelijk inwoners spreken om zo samen met de ploeg een programma op maat van Heuvelland samen te stellen.”

Nathan Duhayon heeft met veel enthousiasme het kopmanschap van de partij aanvaard. “Ik ben ontzettend trots dat de ploeg mij het vertrouwen geeft om naar de kiezer te trekken. Wie mij kent weet dat ik mijn hart verloren heb aan Heuvelland en me ten volle wil inzetten voor de leefbaarheid en de toekomst van onze dorpen. Tegelijk wil ik het unieke van onze plattelandsgemeente koesteren. Het komende jaar wil ik gebruiken om nóg meer met de Heuvellanders in gesprek te gaan. Met een goeie kop koffie of een frisse pint, via een stevige discussie of een vluchtig praatje.”

Ervaren ploeg

Nathan stapt naar de gemeenteraadsverkiezingen met een ervaren ploeg. “Met iemand als Geert Debergh heb ik een goede gids naast me. De groep heeft goesting om er iets van te maken en er heerst een enorm positieve sfeer. Ik vind het belangrijk dat ik omringd ben door ervaren mensen. Kandidaten als Geert Debergh en Carla Cardinael zorgen voor een stevige houvast en ook nieuwkomers André Mingneau en Dominique Dehaene, ex-schepen in Ieper, brengen de nodige ervaring in de groep.”

“We zijn trots op de waarden en normen van CD&V, maar een lokale visie moet dit overstijgen”

De lijstnaam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen blijft CD&V Heuvelland. “We hebben goed doorgesproken over een andere lijstnaam, maar de beslissing was uiteindelijk unaniem om opnieuw onder CD&V Heuvelland op te komen. We houden met trots vast aan de naam. Toch het is duidelijk dat we ook Heuvellanders willen aanspreken die zich wel lokaal achter ons willen scharen, maar zich daarom niet meteen aan de nationale partij willen binden. We zijn trots op de waarden en normen waar CD&V voor staat, maar een lokale visie moet dit overstijgen.”

Prestaties

De nieuwe lijsttrekker liet zich in de voorbije jaren al meerdere keren horen. Zo kregen de bomen in Wijtschate mede door zijn optreden een tweede leven. Een pluim die hij als jonge politicus terecht op zijn hoed mag steken. Nathan verdiepte zich ook in de gemeentefinanciën en volgde enkele grotere projecten zoals de werken in Wijtschate, het ombouwen van de kerk in Kemmel en de voetbalaccommodatie voor SK Nieuwkerke.

Nathan krijgt alvast de volledige steun van fractieleider Geert Debergh.

Dossierkennis

“Nathan heeft de voorbije jaren reeds bewezen dat zijn gedegen dossierkennis een meerwaarde is voor CD&V en bij uitbreiding voor Heuvelland. Dit gecombineerd met zijn zin voor samenwerking over partijgrenzen heen en zijn aanwezigheid op tal van initiatieven maken van hem de juiste man op de juiste plaats.”

Nu hij lijsttrekker wordt treedt Nathan in de voetsporen van Agnes Duhayon (de zus van zijn grootvader Roger) die actief was in de Heuvellandse politiek. Nathan groeide op in de Klijte als zoon van Marc Duhayon (groenarbeider bij ANB) en Nancy Ghelein (bankbediende), maar woont nu samen met zijn vriend Lander en hond Odette aan de voet van de Rodeberg. Nathan werkt al een aantal jaar als beleidsadviseur landbouw en digitale zaken in het Europees Parlement. Nathan was ook actief als animator in de Jongerenwerking van Heuvelland en in de parochiefederatie. Hij gaf bovendien een aantal jaren vormselcatechese.