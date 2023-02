Natasja De Vos stopt met politiek en gaat aan de slag bij Sociaal Huis

Natasja De Vos stapt volledig uit de politiek. Afgelopen zomer legde ze al haar schepenambt neer om meer te kunnen focussen op haar gezin, nu laat ze ook haar zitje in de gemeenteraad achter. Dit omdat ze aan de slag gaat als diensthoofd financiële en sociale hulp bij het Sociaal Huis van Zulte.

“Deze functie vereist volledige neutraliteit en is niet verenigbaar met mijn politiek mandaat”, aldus De Vos. Natasja De Vos werkte al voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk, haar nieuwe job bij het Sociaal Huis in Zulte sluit daar dus nauw bij aan. “Ik heb deelgenomen aan het examen voor mijn nieuwe functie en kwam als eerste kandidate uit de bus”, zegt Natasja. “Daarom verdwijn ik uit de gemeenteraad en uit Open Zulte. Ik zal mij vanaf nu op een andere manier inzetten voor de gemeente.” Sofia Ezzine (47) zal Natasja vervangen in de gemeenteraad. “Deze stap is een mooie uitdaging voor mij. Mijn grootste interesses zijn alles wat rond sociale zaken en het verenigingsleven draait.” In het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt Simonne Claeys (76) de taken van Natasja over. Zij is al jaren voorzitster van Okra Zulte. “Mensen helpen is het liefste wat ik doe”, zegt Simonne. Beide wissels zullen bekrachtigd worden op de komende gemeenteraad op dinsdag 28 februari. (JF)