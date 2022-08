Natasja De Vos geeft schepenambt aan Fauve Tack

Op de komende gemeenteraad staat een schepenwissel op de agenda: schepen Natasja De Vos wil meer tijd vrijmaken voor haar gezin en geeft daarom haar ambt door aan Fauve Tack, met 28 lentes het jongste gemeenteraadslid van Zulte. Zij wordt onder meer bevoegd voor Kinderopvang en Dierenwelzijn. “Ik was wat overdonderd toen ik de vraag kreeg”, aldus Fauve.

Schepen Natasja De Vos nam slechts een jaar geleden het ambt over van Frederic Hesters, toen die naar Spanje emigreerde om er een dokterspraktijk over te nemen. In mei 2021 werd zij echter ook voor het eerst mama en de combinatie van haar werk, gezin en schepenambt was niet langer houdbaar. “Ik wil nooit iets maar half doen maar de laatste tijd leek het alsof ik niets nog 100% kon doen”, zegt schepen Natasja. “Ik had het gevoel dat ik tekortschoot als partner, als mama en als schepen. Ik wil vermijden dat ik tegen een muur aanloop en dat ik later moet terugkijken op de verloren tijd met mijn dochtertje Hannah. Daarom heb ik beslist om mijn schepenambt terug te geven aan te partij en terug gewoon gemeenteraadslid te worden. Ik ben heel tevreden met de keuze voor Fauve Tack als mijn opvolgster. Ze is net als ik een vrouw uit Olsene en zo behouden we de verhouding tussen de deelgemeenten en de geslachten in het schepencollege. Fauve haalde ook heel wat voorkeursstemmen bij de laatste verkiezingen.” Fauve Tack zal op de volgende gemeenteraad op 23 augustus ingezworen worden als jongste schepen van Zulte. “Ik kreeg een onverwacht bezoekje van de burgemeester en was overdonderd toen hij vroeg of ik schepen wou worden”, zegt Fauve. “Mijn eerste reactie was ‘oei hier had ik geen rekening mee gehouden’. Ik was ook meteen bezorgd over Natasja. Maar eens het wat bezonken was, zag ik het wel zitten. De bevoegdheden zijn allemaal zaken waar ik wel in thuis ben, al zal kinderopvang op korte termijn waarschijnlijk de grootste uitdaging zijn. Op vlak van dierenwelzijn zal ik verder werken aan projecten als de hondenlosloopweide in Machelen en de hondenschool op domein De Raveschoot.” Of schepen Natasja ooit nog terugkeert naar een schepenambt, is nog een groot vraagteken. “Het zal alleszins nog niet voor de nabije toekomst zijn, daarom is het ook nog niet zeker of ik me nog verkiesbaar zal stellen in 2024. Tot dan blijf ik wel zetelen in de gemeenteraad.”