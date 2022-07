Nadine Verheye wordt opnieuw schepen in Ingelmunster

Tijdens de gemeenteraad van 20 september 2022 zal Nadine Verheye (N-VA) opnieuw de eed afleggen als schepen, in opvolging van Jean-Pierre Deven (De Brug), die wegens gezondheidsredenen stopt.

Op 23 juni 2020 liet Verheye aan de gemeenteraad weten dat ze vanaf 20 september 2020 stopte met haar schepenambt. Ze besloot wel gemeenteraadslid te blijven. Tijdens de gemeenteraad van september 2020 werd ze opgevolgd door Jean-Pierre Deven, die er nu mee stopt wegens gezondheidsredenen.

“Ik was ferm geschrokken toen ik vorige week maandagavond een telefoon kreeg van Chantal – de voorzitster van onze N-VA-afdeling – met de melding dat Jean-Pierre zijn ontslag had gegeven als schepen. Toen ze mij vroeg of ik wilde terugkomen, was mijn eerste antwoord: Neen, hoe kom je daarbij? Chantal zei: Ik wil je niets opdringen, alle begrip als je antwoord neen is. Ik beloofde erover na te denken en haar ten laatste woensdagavond mijn beslissing mee te delen. Dit moest ik immers zeker ook overleggen met mijn partner Ruddy. Hij had er niets op tegen dat ik mijn schepenambt terug zou opnemen”, zegt Nadine.

Vrijheid opgeven

“Natuurlijk nam ik alles in overweging, want ik geef mijn vrijheid van het voorbije anderhalf jaar weer op. Ik word opnieuw nauw betrokken bij het beleid, ga mij weer verdiepen in de dossiers. Ik dacht ook: Wat als corona weer de kop opsteekt? Dat was de reden waarom ik in 2020 ben gestopt. Maar nu hebben we vaccinaties gekregen en misschien komt er nog een volgende. Maar ik heb het altijd graag gedaan en zal mij ook nu volledig inzetten. Ik zie het helemaal zitten. Maar ik blijf zeker tijd vrijmaken voor de kleinkinderen.”

Verheye blijft tot eind 2024 schepen. En daarna?

“Tegen de volgende verkiezingen ben ik 73 jaar. Dan is het tijd voor jonge gedreven mensen.”

