Na terugkeer Q, Stephanie Demeyer niet langer schepen: “Als gemeenteraadslid blijf ik bereikbaar voor elke Kortrijkzaan”

Ruth Vandenberghe werd maandag opnieuw eerste schepen, dat betekent dat Stephanie Demeyer een stap opzij moest zetten. Zij maakt geen deel meer uit van het schepencollege. “Uiteraard ben ik teleurgesteld, door een misstap in Brussel moet ik mijn bevoegdheden opgeven. Maar ik ben niet verdwenen, uw schepen van het volk komt terug.”

Op de lijst

Stephanie Demeyer (50) is afkomstig van Bissegem en woont sedert twee jaar in Heule. Ze heeft drie kinderen Tim (31), Melanie (27) en Pauline (19). In 2012 stond Stephanie voor het eerst op de lijst van Team Burgemeester, op vraag van Vincent Van Quickenborne. “Hij zag dat ik geëngageerd was, een gedreven vrouw die graag onder het volk is. Ik stond op plaats zes en behaalde toen 876 stemmen, een mooie score.” In 2018 stond Stephanie opnieuw op de lijst, dit keer op plaats vijf en werd met een ruime 1.000 stemmen meer dan vorige legislatuur verkozen als gemeenteraadslid.

Schepen van het volk

Toen Van Quickenborne in 2020 minister van Justitie werd en Vandenberghe waarnemend burgemeester, werd Stephanie aangeduid als opvolger. “Eerst schrik je wel even, opeens word je schepen, maar de burger had mij gekozen en dat was een hele eer.” Op maandag 5 oktober 2020 legt Stephanie de eed af als schepen van Bevolking, Burgerzaken, Deelgemeenten, Ontmoetingscentra, Vrijwilligers, 1777, Onthaal en Stadhuis, Groenonderhoud en Coördinatie wijkteams.

“Die bevoegdheden waren helemaal mijn ding. Net als mijn vorige job als verpleegkundige bij Zorggroep Heilig Hart was ik veel onder de mensen en stelde ik mij ten dienste van hen. Ik wou zo toegankelijk mogelijk zijn. Voor het minste ging ik ter plaatse, ik wou het gezien hebben. Het was voor mij geen opgave om ‘s avonds naar ontmoetingscentra te gaan, ik laad daarvan op. Als schepen van het volk zette ik me 100 procent in, en dat 7 op 7. ‘Voor en tussen de mensen’ is mijn motto.”

Burgerzaken deed Stephanie met hart en ziel. “In mijn drie jaar heb ik een 1.000-tal huwelijken voltrokken, een 500-tal jubilea gevierd en een kleine 60 eeuwelingen in de bloemetjes gezet. Huwelijken waren voor mij telkens een hoogtepunt van de week, die heb ik altijd in mijn eigen warme stijl gebracht. Schepen van de liefde werd ik vaak genoemd. Ik denk dat mensen die oprechtheid ook voelden. Ik kreeg achteraf vaak positieve berichtjes”, vertelt Stephanie. “Ik ben ook trots op de buitenhuwelijken op onze verlaagde Leieboorden. Mijn idee werd in de lente van 2022 voor de eerste keer uitgevoerd. Het is telkens een groot feest. Een uniek moment op een unieke plek.”

Onder Stephanie kreeg het vieren van de huwelijksjubilea vanaf 50 jaar en de decennia daarop opnieuw een boost. “We nodigden elk koppel met hun familie uit op het stadhuis voor een receptie. Voor mijn tijd was dat wat gaan liggen. Die jubilea waren leuke, hartverwarmende momenten. Families van alle rangen en standen ontvingen we met open armen. Koppels die om bepaalde redenen niet in het stadhuis raakten, ging ik thuis bezoeken.”

Opnieuw gemeenteraadslid

Na drie jaar kwam abrupt een einde aan ‘schepen Demeyer’. “De lokale politiek moeten verlaten door een fout in Brussel, iets waar je niets aan kan doen, dat is uiteraard spijtig. Ik was teleurgesteld in de manier hoe zoiets loopt. Jammer dat het aantal voorkeursstemmen niet telt. De wettelijke procedure is gevolgd. Op voorhand werden geen andere afspraken gemaakt”, vertelt Stephanie.

“Het is nu eenmaal zo. Op zo’n moment kan je twee dingen doen: bij de pakken blijven zitten of even laten bezinken en terug doorgaan. Ik ga terug door en wil vooruit. Het is niet gedaan met mij. Ik kom terug en bij de volgende verkiezingen sta ik opnieuw op de lijst. De deelgemeentes draag ik enorm in mijn hart en daar zal ik me blijven voor inzetten. Net als voor de meer dan 1.000 vrijwilligers waar Stad Kortrijk voor haar dagelijkse werking op kan rekenen. Daarnaast hebben we de voorbije drie jaar meer dan 400.000 bloembollen geplant. Ik blijf ijveren voor meer kleur in het straatbeeld. Volgende legislatuur neem ik graag met veel enthousiasme mijn bevoegdheden terug op. Tot dan blijf ik als gemeenteraadslid bereikbaar voor elke Kortrijkzaan.”