Na onderzoek KW: Parket dagvaardt burgemeester Vergote

Het parket van West-Vlaanderen heeft burgemeester Ward Vergote van Moorslede gedagvaard voor de rechtbank wegens belangenneming. Dat is vernomen uit goede bron en wordt bevestigd door het parket. De rechtszaak komt er na onthullingen van deze krant.

Op 13 juni wordt burgemeester Ward Vergote (VISIE) van Moorslede in de correctionele rechtbank van Kortrijk verwacht. Hij dient er zich te verantwoorden voor belangenneming door ambtenaren. Het onderzoek tegen Ward Vergote startte na een artikel in De Krant Van West-Vlaanderen. Alles draait om een stuk grond dat de burgemeester kocht in oktober 2017. De lap landbouwgrond in de Millesteenstraat ging toen op een openbare verkoop voor 192.000 euro naar de burgemeester. De hoge prijs was toen al opmerkelijk, omdat een veel groter stuk grond voor ‘slechts’ 150.000 euro van eigenaar veranderde.

Achteraf kwam aan het licht dat de mogelijkheid bestond dat de landbouwgrond van bestemming zou wijzigen. Aanvankelijk alleen voor de uitbreiding van transportbedrijf Verstraete, maar uiteindelijk bleek dat de grond mogelijk algemeen ambachtelijke zone – industriegrond dus – zou kunnen worden. Het collegebesluit over die beslissing werd ondertekend door Ward Vergote. In 2019 verkochten burgemeester Vergote en zijn echtgenote de grond door, voor 400.000 euro. Op nog geen twee jaar tijd realiseerde hij dus een meerwaarde van meer dan 200.000 euro.

Belangenvermenging

Na de publicatie in De Krant Van West-Vlaanderen startte niet alleen het parket van West-Vlaanderen een opsporingsonderzoek op, ook Audit Vlaanderen werd belast met een doorlichting. Daaruit bleek in oktober vorig jaar al dat er één en ander niet koosjer was aan de verkoop. “De heer Vergote stelde in zijn hoedanigheid van burgemeester handelingen in een dossier waarin hij persoonlijke belangen had en waardoor hij zich blijkbaar in een staat van belangenvermenging plaatste”, schreven de auditeurs. Op de gemeenteraad vroeg de oppositie aan Vergote om een stap opzij te zetten, in afwachting van het onderzoek door het parket, maar daar wou de burgemeester niet op ingaan.

Het parket van West-Vlaanderen heeft nu beslist dat er voldoende aanwijzingen van schuld zijn om Ward Vergote te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Concreet verwijt het parket hem belangenneming door een ambtenaar. Op die tenlastelegging staan celstraffen van één tot vijf jaar en/of geldboetes van 800 tot 400.000 euro. De zaak wordt op dinsdag 13 juni ingeleid voor de rechtbank en wellicht uitgesteld voor behandeling op een latere datum.

Niet verrast

Burgemeester Vergote is niet verrast. “Dit zat eraan te komen, dat is de normale procedure”, reageert hij. Inhoudelijk wil Vergote nog niet veel kwijt. “Maar ik blijf erbij dat ik altijd ter goeder trouw gehandeld heb”, zegt hij.

De oppositie vraagt ondertussen nogmaals dat de burgemeester een stap opzij zet. “Nu hij voor de rechtbank dient te verschijnen, is het onmogelijk om te blijven functioneren”, zegt Ward Gillis van oppositiepartij PRO. “Dit ligt in de lijn der verwachtingen als je ziet met welk vernietigend rapport Audit Vlaanderen naar buiten is gekomen. Hopelijk groeit het schuldbesef nu ook bij de burgemeester, want bij de voorstelling van het rapport van Audit Vlaanderen minimaliseerde hij alles. Ik denk dat het nu echt wel glashelder is dat hij niet langer kan aanblijven”, klinkt het.