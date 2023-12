Na “het verraad” willen Philip Bolle en Vooruit de sjerp in Ieper: dit zijn hun verkiezingsbeloftes

Vooruit laat eindelijk in haar kaarten kijken na “het verraad van de stadslijst” in Ieper. Eerste schepen Philip Bolle wil de sjerp en verzet zich tegen een parking onder de markt. De partij wil de start van Gent-Wevelgem ruilen voor betere fietspaden, pleit voor een autovrije Menenstraat en belooft een nieuw sportcentrum, bankautomaten, starters- en renovatiepremies.

“Platte commerce om de sjerp te houden”, “speelbal van alle belangengroepen” en “halfslachtige aanpak van dat extreem-rechtse IJzerwake-gedoe”: in een nieuwe verkiezingsfolder die bedeeld wordt over heel Ieper haalt Vooruit verschroeiend uit naar burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) en haar coalitie, waarin nog steeds drie Vooruit-schepenen mee besturen.

Na “het verraad van de stadslijst” – de huidige coalitie trekt met oppositiepartij CD&V in plaats van Vooruit naar de verkiezingen van 2024 – lijkt Vooruit strijdvaardiger dan ooit.

Woede

“We hadden het verraad niet zien aankomen en waren woedend”, bekent eerste schepen Philip Bolle die nu kandidaat-burgemeester is voor Vooruit. “We zijn nog altijd boos, maar met dit verschil: we lieten alles wat betijen en hebben de verkiezingspublicaties van andere partijen en tenoren afgewacht. Nu is het tijd voor de waarheid: we zijn geweerd omwille van een simpele rekensom door Talpe. Haar blauwe ster is tanende: ze zal haar verkiezingsstunt van 2018 niet herhalen en in een paniekreactie kiest ze voor CD&V om later de grootste coalitie te blijven en de sjerp te houden. In theorie.”

Vooruit rekent volgend jaar op “de verontwaardigde stem” om “de valsspelers van antwoord te dienen”. “Ons aanvoelen is dat de inwoners absoluut niet opgetogen zijn met de manier waarop wij aan de kant worden gezet en dat er een jaar voor de verkiezingen een lijst is gemaakt met zowel meerderheid als oppositie.”

Underdog?

Toch lijkt Vooruit de underdog tegen de stadslijst. “Wij nemen de handschoen op, hoe onwaarschijnlijk het ook moge lijken. De nieuwe regelgeving maakt het moeilijker voor Vooruit om de sjerp op te eisen, maar er moet een alternatief geboden worden. Wij verzetten ons met hand en tand tegen de wens van Talpe en de liberalen om onder de Grote Markt een parkeergarage te bouwen.”

De partij vreest “een miljoenenfactuur, een aanzuigeffect van wagens en jarenlange hinder door een immense bouwput”. Vooruit wil de Menenstraat – sinds dit jaar een fietsstraat tussen de Menenpoort en Grote Markt – autovrij maken tussen 12 en 24 uur. De partij wil inzetten op fietspaden en is bereid om het budget voor de start van Gent-Wevelgem – “minimaal 900.000 euro over de volledige bestuursperiode” – op te offeren.

Sociaal restaurant

Nog op de Vooruit-planning: meer budget en personeel voor groenonderhoud, de omvorming van de Sint-Pieterskerk tot “een tempel van cultuur”, en een nieuw sportcentrum met Finse looppiste en ruimte voor nieuwe sporten aan de geplande scholencampus bij het VTI.

In de sociale sector belooft de socialistische partij een sociaal restaurant, extra steun voor de voedselbank, armoedeverenigingen en kinderopvang, een renovatiepremie tot 5.000 euro, en een verplicht aandeel sociale woonentiteiten bij grote bouwprojecten.

Hoteltaks

Vooruit streeft naar een verdubbeling van de toeristische hoteltaks door deze te heffen per persoon in plaats van per kamer. “Het extra bedrag van 130.000 euro per jaar wordt volledig aangewend voor kunst en verfraaiing van de openbare ruimte.”

In de deelgemeenten belooft de partij een starterspremie van 10.000 euro aan “elk duurzaam initiatief dat een nieuw aanbod creëert in het dorpshart”. Vooruit wil opnieuw een bankautomaat in de grootste dorpen via een gemeentelijke bankentaks en pleit voor de realisatie van de bypass rond Brielen.

Klets

“Talpe is niet de burgemeester die de Ieperlingen verdienen”, zegt Bolle nog. “We hadden niet de verhoopte verbindende burgemeester met visie en ruggengraat, die de stad kon uitdragen. Dat zorgde de voorbije jaren voor veel frustratie.”

“Met onze brochure delen wij nu een klets uit. Onze drie schepenen hebben de boel niet gesaboteerd na het nieuws van de stadslijst. We doen nog altijd ons werk met passie. We gaan eens zien hoe de liberalen deze dreun zullen opnemen. Vergeet niet: Vooruit heeft meer dan de helft van de bevoegdheden van de stad in handen.”

Reactie Talpe

“Te betreuren”, reageert Talpe kort. “Ik doe niet mee aan dergelijke afbraakpolitiek. Politiek gaat bij mij over Ieper en de Ieperlingen. De inhoud dus. Daar zet ik me elke dag met hart en ziel voor in.” (TP)